金属期市：期铜下跌，因消费者保持观望和库存增加

* 本月LME铜库存增加27% * 疲弱的中国房市料将拖累铜价-高盛 * ECB宣布购债计划，带动欧元下挫 路透伦敦1月22日 - 期铜周四下跌，因库存上升凸显市场供应过多， 且消费者静待铜价进一步下滑。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.8%，报每吨5,665美 元，扭转上日升势。期铜周三升穿5,800美元，为1月13日来首次。 法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说，工业消费者大多观望， 他们等待价格未来进一步下跌。 “我们没有看到大型实货买入，没有铜交割。但是，仍然有铜运到仓 库。”他说。 LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四增加5,925吨，至225,375吨，在本月 迄今上升27%。 尽管铜价从上周触及的五年半低位5,353.25美元反弹，但今年迄今仍 下跌大约10%。 “部份市场人士谈论4,500或5,000美元是铜价底部，但肯定跌至5,00 0美元以下，将会看到投机者、投资者和消费者买入，”Bhar说。 对周四欧洲央行会议前建立的多头仓位获利了结，也令铜市承压。 在欧洲央行公布实施量化宽松后，欧元兑美元跌至11年低位。 中国国家电网今年电网投资增加9%，而不是原先公布的增加24%，因 周四公布去年投资数据高于原本公布的数字。这消息也令期铜承压。 高盛周三在研究报告中表示，中国政府电网投资的影响被放大了。高 盛称，反而，铜前景和疲弱的中国房市关系更加密切。 三个月期铝 跌0.1%，报每吨1,866美元，稍早触及约一个月高 位1,882.50美元。三个月期锌 涨0.1%，收报每吨2,124美元，稍早 升至1月12日来最高2,158.50美元。 三个月期铅 跌1.3%，至每吨1,890美元。期镍 跌1.5% ，收报14,850美元。三个月期锡 涨0.8%，至每吨19,505美元。(完 ) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)