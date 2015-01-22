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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 02:13 BJT

金属期市：期铜下跌，因消费者保持观望和库存增加

* 本月LME铜库存增加27%
    * 疲弱的中国房市料将拖累铜价-高盛
    * ECB宣布购债计划，带动欧元下挫

    路透伦敦1月22日 - 期铜周四下跌，因库存上升凸显市场供应过多，
且消费者静待铜价进一步下滑。
        
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.8%，报每吨5,665美
元，扭转上日升势。期铜周三升穿5,800美元，为1月13日来首次。
    
    法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说，工业消费者大多观望，
他们等待价格未来进一步下跌。
    
    “我们没有看到大型实货买入，没有铜交割。但是，仍然有铜运到仓
库。”他说。
    
    LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四增加5,925吨，至225,375吨，在本月
迄今上升27%。
    
    尽管铜价从上周触及的五年半低位5,353.25美元反弹，但今年迄今仍
下跌大约10%。   
    
    “部份市场人士谈论4,500或5,000美元是铜价底部，但肯定跌至5,00
0美元以下，将会看到投机者、投资者和消费者买入，”Bhar说。
    
    对周四欧洲央行会议前建立的多头仓位获利了结，也令铜市承压。
    
    在欧洲央行公布实施量化宽松后，欧元兑美元跌至11年低位。
    
    中国国家电网今年电网投资增加9%，而不是原先公布的增加24%，因
周四公布去年投资数据高于原本公布的数字。这消息也令期铜承压。
    
    高盛周三在研究报告中表示，中国政府电网投资的影响被放大了。高
盛称，反而，铜前景和疲弱的中国房市关系更加密切。
    
    三个月期铝 跌0.1%，报每吨1,866美元，稍早触及约一个月高
位1,882.50美元。三个月期锌 涨0.1%，收报每吨2,124美元，稍早
升至1月12日来最高2,158.50美元。
    
    三个月期铅 跌1.3%，至每吨1,890美元。期镍 跌1.5%
，收报14,850美元。三个月期锡 涨0.8%，至每吨19,505美元。(完
)
    
        
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 (编译 利棣儿；审校 李军)
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