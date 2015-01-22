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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 03:15 BJT

标题新闻：美国投资大亨伊坎称油价料进一步下跌后反弹，这是大好机会，但不宜急进－CNBC

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

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