纽约期市：期棉下滑至五年半低位，因美元上涨和基金卖出

加拿大数据：4月就业增长令人失望；但失业率创2008年10月来最低
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑至约五年半来最低水平，因美元上涨，以及期棉在最近几个交易日多次创合约低位后投资者卖出。
交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌0.25美分，或0.4%，报每磅57.76美分，稍早触及2009年9月4日以来最低57.58美分。
欧元兑美元 周四挫跌至11年低位，此前欧洲央行宣布推出1万亿欧元购债计划以刺激经济。
美元兑一篮子货币 升至逾11年高位，向棉花市场施压，交易商说，油价下跌和谷物市场走低也拖累棉花市场。
MCM Inc经纪Jobe Moss说，3月棉花合约现连续三日触及合约低位，投机者遂结清多头头寸。
“合约新低吸引基金进一步卖出，”Moss说。
市场关注周五美国农业部公布的出口销售数据。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月8日(一) 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 131.4 -- 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 21.75 25.37 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1%