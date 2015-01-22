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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 04:01 BJT

纽约期市：期棉下滑至五年半低位，因美元上涨和基金卖出

路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑至约五年半来最低水平，因美元上涨，以及期棉在最近几个交易日多次创合约低位后投资者卖出。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌0.25美分，或0.4%，报每磅57.76美分，稍早触及2009年9月4日以来最低57.58美分。

欧元兑美元 周四挫跌至11年低位，此前欧洲央行宣布推出1万亿欧元购债计划以刺激经济。

美元兑一篮子货币 升至逾11年高位，向棉花市场施压，交易商说，油价下跌和谷物市场走低也拖累棉花市场。

MCM Inc经纪Jobe Moss说，3月棉花合约现连续三日触及合约低位，投机者遂结清多头头寸。

“合约新低吸引基金进一步卖出，”Moss说。

市场关注周五美国农业部公布的出口销售数据。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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