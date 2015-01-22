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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 04:17 BJT

纽约期市：纽约可可跌至两个月低点，阿拉比卡咖啡期货挫跌至六个月低位

路透纽约/伦敦1月22日 - 纽约可可期货周四放量下跌至两个月低位，连跌第五日，为10月来最长跌势，因需求疲弱引发基金将可可合约卖给商业交易商。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至六个月低位，此前失守强劲技术支撑位，但没有触及挂在此支撑位下方的止损卖单。原糖几无变动，市场在之前两日连涨，并在周三触及两个月高位后进行盘整。

可可价格延续跌势，因欧洲、北美和巴西可可加工数据疲弱，反映全球需求不断下降，投机者继续卖出可可。

纽约3月可可价格 跌51美元，或1.8%，收报每吨2,801美元，此前跌至近月合约自11月14日来最低的2,795。

伦敦5月可可 下跌20英镑，或1%，收报每吨1,939英镑。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.30美分，或0.8%，收报每磅1.5995美元。3月罗布斯塔咖啡 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,941美元。

3月原糖 跌0.01美分，或0.06%，收报每磅15.91美分。3月白糖期货 收低0.40美元，或0.1%，收报每吨407.90美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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