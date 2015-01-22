纽约期市：纽约可可跌至两个月低点，阿拉比卡咖啡期货挫跌至六个月低位

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透纽约/伦敦1月22日 - 纽约可可期货周四放量下跌至两个月低位，连跌第五日，为10月来最长跌势，因需求疲弱引发基金将可可合约卖给商业交易商。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至六个月低位，此前失守强劲技术支撑位，但没有触及挂在此支撑位下方的止损卖单。原糖几无变动，市场在之前两日连涨，并在周三触及两个月高位后进行盘整。
可可价格延续跌势，因欧洲、北美和巴西可可加工数据疲弱，反映全球需求不断下降，投机者继续卖出可可。
纽约3月可可价格 跌51美元，或1.8%，收报每吨2,801美元，此前跌至近月合约自11月14日来最低的2,795。
伦敦5月可可 下跌20英镑，或1%，收报每吨1,939英镑。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.30美分，或0.8%，收报每磅1.5995美元。3月罗布斯塔咖啡 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,941美元。
3月原糖 跌0.01美分，或0.06%，收报每磅15.91美分。3月白糖期货 收低0.40美元，或0.1%，收报每吨407.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业