纽约期市：纽约可可跌至两个月低点，阿拉比卡咖啡期货挫跌至六个月低位

路透纽约/伦敦1月22日 - 纽约可可期货周四放量下跌至两个月低位，连跌第五日，为10月来最长跌势，因需求疲弱引发基金将可可合约卖给商业交易商。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至六个月低位，此前失守强劲技术支撑位，但没有触及挂在此支撑位下方的止损卖单。原糖几无变动，市场在之前两日连涨，并在周三触及两个月高位后进行盘整。