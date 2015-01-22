芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因出口需求疲弱且美元上涨

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌， 交易商称因技术卖盘、在出口市场竞争激烈的情况下美国出口需求疲弱， 以及美元上升使美国谷物在全球市场的吸引力下降。 美元兑欧元飙升，此前欧洲央行公布购债计划，向疲弱的欧元区经济 挹注1万亿欧元。 国际谷物理事会将2014/15年全球小麦产量预估维持在创纪录高位7.1 7亿吨不变。 CBOT-3月小麦合约 收低3美分，报蒲式耳5.33-3/4美元。 今日CBOT小麦期货成交量预计为67,959口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)