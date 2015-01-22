版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因出口需求疲弱且美元上涨

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，
交易商称因技术卖盘、在出口市场竞争激烈的情况下美国出口需求疲弱，
以及美元上升使美国谷物在全球市场的吸引力下降。
    
    美元兑欧元飙升，此前欧洲央行公布购债计划，向疲弱的欧元区经济
挹注1万亿欧元。
    
    国际谷物理事会将2014/15年全球小麦产量预估维持在创纪录高位7.1
7亿吨不变。   
    
    CBOT-3月小麦合约 收低3美分，报蒲式耳5.33-3/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为67,959口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐