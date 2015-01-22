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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，受南美作物前景拖累

路透芝加哥1月22日 - 美国大豆期货周四收低，交易商因预期南美大
豆丰产应会提振全球库存，加之美元上涨。
    
    美国原油期货疲弱也拖累大豆市场。原油下跌，因美国能源资料协会
(EIA)公布，最近一周美国原油库存增幅为至少14年来最大。
    
    巴西作物种植区北部预料从现在至下周初前将降骤雨，部份分析师认
为这可缓解该处天气干燥的状况。美国农业部在本月表示，预期2014/15
年全球大豆结转库存为创纪录高位的9,080万吨。
    
    CBOT-3月豆油 跌至一个月低位，因加元本周走弱，使加拿大菜
籽油相对于美国豆油更具竞争力。  
                
    3月大豆期货合约 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.76-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨330.1美元。3月豆油合约
 跌0.44美分，报31.97美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为157,775口，豆粕为80,681口，豆油为112
,266口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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