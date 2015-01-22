芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，受南美作物前景拖累

路透芝加哥1月22日 - 美国大豆期货周四收低，交易商因预期南美大 豆丰产应会提振全球库存，加之美元上涨。 美国原油期货疲弱也拖累大豆市场。原油下跌，因美国能源资料协会 (EIA)公布，最近一周美国原油库存增幅为至少14年来最大。 巴西作物种植区北部预料从现在至下周初前将降骤雨，部份分析师认 为这可缓解该处天气干燥的状况。美国农业部在本月表示，预期2014/15 年全球大豆结转库存为创纪录高位的9,080万吨。 CBOT-3月豆油 跌至一个月低位，因加元本周走弱，使加拿大菜 籽油相对于美国豆油更具竞争力。 3月大豆期货合约 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.76-3/4美元。 3月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨330.1美元。3月豆油合约 跌0.44美分，报31.97美分。 今日CBOT大豆预估成交量为157,775口，豆粕为80,681口，豆油为112 ,266口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)