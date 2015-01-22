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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.48%，Nasdaq指数劲升1.78%

路透纽约1月22日 - 美国股市周四上涨，标普500指数和Nasdaq指数升至去年收盘水准之上，受助于欧洲央行公布的刺激计划规模超出预期。

道琼工业指数 收高259.7点，或1.48%，至17,813.98点；标准普尔500指数 收升31.03点，或1.53%，至2,063.15点；Nasdaq指数 劲升82.98点，或1.78%，收报4,750.40点。(完)
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