美股盘后: 星巴克公布业绩后股价劲扬3.5%

加拿大数据：4月就业增长令人失望；但失业率创2008年10月来最低
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透1月22日 - 星巴克 周四在盘后交易中劲扬3.5%，之前该公司公布季度业绩。
星巴克公布首季不包括特殊项目非GAAP每股收益为0.80美元，GAAP每股收益为1.30美元，营收为48亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计星巴克首季每股收益0.80美元，营收48亿美元。
星巴克预计第二季非GAAP每股收益0.64-0.65美元，GAAP每股收益为0.63-0.64美元；2015会计年度非GAAP每股收益3.09-3.13美元。GAAP每股收益为3.53-3.58美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计星巴克第二季每股收益0.68美元，营收为45.1亿美元。2015会计年度每股收益3.13美元，营收为189.9亿美元。(完)
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月8日(一) 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 131.4 -- 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 21.75 25.37 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1%