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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 05:16 BJT

美股盘后: 星巴克公布业绩后股价劲扬3.5%

路透1月22日 - 星巴克 周四在盘后交易中劲扬3.5%，之前该公司公布季度业绩。

星巴克公布首季不包括特殊项目非GAAP每股收益为0.80美元，GAAP每股收益为1.30美元，营收为48亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计星巴克首季每股收益0.80美元，营收48亿美元。

星巴克预计第二季非GAAP每股收益0.64-0.65美元，GAAP每股收益为0.63-0.64美元；2015会计年度非GAAP每股收益3.09-3.13美元。GAAP每股收益为3.53-3.58美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计星巴克第二季每股收益0.68美元，营收为45.1亿美元。2015会计年度每股收益3.13美元，营收为189.9亿美元。(完)
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