国际油市：原油收低，因美国原油库存一周增幅为至少14年来最大

* EIA称最近一周美国原油库存增幅为至少14年来最大

* ECB公布每月购债600亿欧元

路透纽约1月22日 - 周四原油价格缩减盘中跌幅，但仍然收低，因一份政府报告显示，美国原油库存增幅为至少14年来最大。

美国原油和布兰特原油价差CL-LCO10=R一度走宽至2.53美元，为1月7日结算以来最阔，当时美国原油大跌超过2%。

美国原油 收低1.47美元，报每桶46.31美元。布兰特原油 收报每桶48.52美元，跌0.51美元。

美国能源资料协会(EIA)公布，最近一周美国原油库存增加1,010万桶，增幅为至少14年来最大，令市场震惊。

EIA数据还显示，目前美国原油库存水平是至少80年来的同期最高。路透调查显示，交易商原本预期上周原油库存仅增加260万桶。

其中俄克拉荷马州库欣的原油库存增加291万桶。库欣是美国原油合约交割地。

周四2016年3月原油合约 较近月2015年3月合约 每桶升水8.62美元，较上日扩大1美元，此为11月底来正价差单日最大升幅。

接近收盘时油市缩减部份跌幅，因美国汽油期货 上涨0.5%。iitrader.com LLC期货管理主管Oliver Sloup认为，美国汽油走高，可能反映出通常发生在春季的汽油需求增加已经开始了。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。