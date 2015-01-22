国际油市：原油收低，因美国原油库存一周增幅为至少14年来最大

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
* EIA称最近一周美国原油库存增幅为至少14年来最大
* ECB公布每月购债600亿欧元
路透纽约1月22日 - 周四原油价格缩减盘中跌幅，但仍然收低，因一份政府报告显示，美国原油库存增幅为至少14年来最大。
美国原油和布兰特原油价差CL-LCO10=R一度走宽至2.53美元，为1月7日结算以来最阔，当时美国原油大跌超过2%。
美国原油 收低1.47美元，报每桶46.31美元。布兰特原油 收报每桶48.52美元，跌0.51美元。
美国能源资料协会(EIA)公布，最近一周美国原油库存增加1,010万桶，增幅为至少14年来最大，令市场震惊。
EIA数据还显示，目前美国原油库存水平是至少80年来的同期最高。路透调查显示，交易商原本预期上周原油库存仅增加260万桶。
其中俄克拉荷马州库欣的原油库存增加291万桶。库欣是美国原油合约交割地。
周四2016年3月原油合约 较近月2015年3月合约 每桶升水8.62美元，较上日扩大1美元，此为11月底来正价差单日最大升幅。
接近收盘时油市缩减部份跌幅，因美国汽油期货 上涨0.5%。iitrader.com LLC期货管理主管Oliver Sloup认为，美国汽油走高，可能反映出通常发生在春季的汽油需求增加已经开始了。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。
美元指数 上涨1.33%，受助于ECB政策声明、美国升息预期以及美国经济不断加强。(完)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。