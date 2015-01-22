加拿大股市：上升至近两个月高位，受欧洲央行和加拿大央行行动提振

加拿大数据：4月就业增长令人失望；但失业率创2008年10月来最低
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透多伦多1月22日 - 加拿大主要股指周四升至约两个月高位，受欧洲央行庞大的刺激计划和加拿大央行意外减息提振。
加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。
欧洲央行的消息扶助推高加拿大主要股指升至去年底收盘水准之上，能源股也从跌势中反弹。油价下跌一度推低加拿大的能源股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨203.56点，或1.4%，报14,763.98点。10大类股全数收升。
金融股升0.8%。能源股上涨0.9%。(完)
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月8日(一) 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 131.4 -- 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 21.75 25.37 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1%