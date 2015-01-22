版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 06:17 BJT

加拿大股市：上升至近两个月高位，受欧洲央行和加拿大央行行动提振

路透多伦多1月22日 - 加拿大主要股指周四升至约两个月高位，受欧洲央行庞大的刺激计划和加拿大央行意外减息提振。

加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。

欧洲央行的消息扶助推高加拿大主要股指升至去年底收盘水准之上，能源股也从跌势中反弹。油价下跌一度推低加拿大的能源股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨203.56点，或1.4%，报14,763.98点。10大类股全数收升。

金融股升0.8%。能源股上涨0.9%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐