加拿大股市：上升至近两个月高位，受欧洲央行和加拿大央行行动提振

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。