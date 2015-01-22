日韩经济指标预测--1月23日-1月30日****

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月23日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.0 1月26日当周 1月25日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差8,919 出口(较上年同期) -- +4.9% 进口(较上年同期) -- -1.7% 1月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 102 1月27日(二) 暂无重要经济数据公布 1月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 1月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 81 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.12 失业率 -- 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 -- -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7% 1月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +16.9% 房屋开工(较上年同期) -- -14.3%(完)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。