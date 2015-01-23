更正-****日韩经济指标预测--1月23日-1月30日****

(更正：日本1月29日应公布“12月”工业生产初值，非“11月”) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月23日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.0 1月26日当周 1月25日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差8,919 出口(较上年同期) -- +4.9% 进口(较上年同期) -- -1.7% 1月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 102 1月27日(二) 暂无重要经济数据公布 1月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 1月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 81 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.12 失业率 -- 3.5% 2350 日本工业生产 12月初值 -- -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7% 1月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +16.9% 房屋开工(较上年同期) -- -14.3%(完)