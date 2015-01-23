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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 17:26 BJT

更正-****日韩经济指标预测--1月23日-1月30日****

(更正：日本1月29日应公布“12月”工业生产初值，非“11月”)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    1月19日当周 
          
    1月23日(五)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值         --        52.0
   
    1月26日当周
    
    1月25日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         12月          --    逆差8,919
                 出口(较上年同期)                                   --        +4.9%
                 进口(较上年同期)                                   --        -1.7%
    
    1月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                            1月          --          102

    1月27日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月28日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     12月          --        +0.4%
    
    1月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    2月          --          81
    2300 韩国工业生产(较前月)                         12月          --       +1.3%
                     (较上年同期)                                   --       -3.4%
             服务业产出(较前月)                                     --       -0.3%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     12月          --       +0.4%
                         (较上年同期)                               --       -2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  12月          --       +2.7%
             全国整体CPI                                            --       +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               1月          --       +2.3%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.1%
    2330 日本求才求职比                               12月          --        1.12
             失业率                                                 --        3.5%
    2350 日本工业生产                             12月初值          --       -0.5%
             一个月预估值                                           --       +3.2%
             两个月预估值                                           --       +5.7%

    1月30日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     12月          --      +16.9%
             房屋开工(较上年同期)                                   --      -14.3%(完)
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