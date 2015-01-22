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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 07:01 BJT

电信产业：西班牙电信同意出售O2给和黄，估值超过百亿英镑--消息

路透马德里1月22日 - 直接了解相关情况的消息人士周四表示，西班牙电信(Telefonica) 同意把旗下英国部门O2出售给和记黄埔 ，交易估值超过100亿英镑。

英国金融时报最先报导了这项协议。该交易预计在周五宣布。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)
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