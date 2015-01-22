版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 07:28 BJT

《全球汇市》欧洲央行推出量化宽松令欧元重挫，关注中国数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1363 1.1365 -0.02 -6.07 1.2097

美元/日圆 118.78 118.48 +0.25 -0.75 119.68

欧元/日圆 134.97 134.65 +0.24 -6.78 144.78

美元/瑞郎 0.8703 0.8708 -0.06 -12.45 0.9941

英镑/美元 1.5020 1.5008 +0.08 -3.55 1.5573

美元/加元 1.2372 1.2379 -0.06 +6.49 1.1618

澳元/美元 0.8017 0.8023 -0.07 -1.85 0.8168

新西兰元/美元 0.7500 0.7501 -0.01 -3.81 0.7797

澳元/日圆 95.230 95.060 +0.18 -2.58 97.750

新西兰元/日圆 89.090 88.870 +0.25 -4.52 93.310

英镑/日圆 178.41 177.81 +0.34 -4.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0685 1.0689 -0.04 +2.06 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/于春红/郑茵李婷仪 审校 戴素萍/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐