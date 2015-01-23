日本数据：1月制造业PMI初值升至52.1，2015年强势开官

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
1月新订单指数初值为53.1，12月终值为52.3。新出口订单指数初值为51.5，亦高于12月终值51.3。
1月Markit/JMMA PMI终值将在2月2日公布。
根据路透调查，去年第四季日本经济环比年率料为成长3.2%，本季环比年率料为增长2.1%，摆脱去年4月消费税调高后的温和衰退。
分析师预期消费者支出、出口和资本支出的增长将推动今年经济的成长。油价下跌则将有助于推低日本燃料成本，并助经济一臂之力。
调查显示，制造业者已连续第四个月增聘新员工。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 张明钧)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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