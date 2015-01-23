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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:36 BJT

日本数据：1月制造业PMI初值升至52.1，2015年强势开官

1月新订单指数初值为53.1，12月终值为52.3。新出口订单指数初值为51.5，亦高于12月终值51.3。

1月Markit/JMMA PMI终值将在2月2日公布。

根据路透调查，去年第四季日本经济环比年率料为成长3.2%，本季环比年率料为增长2.1%，摆脱去年4月消费税调高后的温和衰退。

分析师预期消费者支出、出口和资本支出的增长将推动今年经济的成长。油价下跌则将有助于推低日本燃料成本，并助经济一臂之力。

调查显示，制造业者已连续第四个月增聘新员工。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 张明钧)
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