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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月23日

* 头版头条:

--欧洲央行宣布将开始购买主权债券，意味着欧洲央行正式启动全面量化宽松政策(QE)。

* 其他:

--国务院办公厅下发引导农村产权流转交易市场健康发展的意见提出，法律没有限制的品种均可以入市流转交易。现阶段的交易品种主要包括农户承包土地经营权、林权等八个门类。 　　--申万宏源称，下周一(26日)股票上市首日开盘参考价确定为14.88元人民币/股，上市首日不实行价格涨跌幅限制。

--大智慧 称，将通过发行13.56亿股A股，以及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权；同时，作为配套融资，定向增发募集不超过27亿元资金。

--方正证券 称，董事长雷杰此前通过其家属向公司请病假，目前公司无法与雷杰本人取得联系，决定暂由董事何其聪代行董事长职责。另外，方正证券预计去年净利润将同比增长50%-100%。

--海通证券 业绩快报显示，去年实现净利润76.43亿元，同比增长89.43%。

--中国石化联合会常务副会长李寿生表示，去年石油和化工行业实现利润总额6,682亿元，今年全行业利润总额预计有望达到约8,800亿元，比上年增长6%。

--信达资产管理公司携手上海国有资产经营有限公司，共同发起设立国企混合所有制改革(上海)促进基金，该混改基金计划募集规模约200亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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