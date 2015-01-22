金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

路透1月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.76%，收报983.53点。

中国股市：沪综指连续第三日收升，累积升幅已大续涨力度有所减弱

香港股市：恒生指数连续三日收高，受欧洲央行宽松预期激励

中国汇市：客盘结汇推动人民币小涨，银行结售汇数据影响有限

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巴西股市：连续第三日上涨，受交投热络的银行及大宗商品个股推动，主要是因获得欧洲央行宣布大规模买债计画的激励。巴西指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.44%，报49,442.62点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅上涨，盘中一度大涨1.5%至12月初以来最高，涨幅在区域汇市中居前，因预期政府加强财政纪律可望使该国信用评级免遭下调。雷亚尔兑美元 收盘报2.5730/45，上交易日收盘报2.6061/66。

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南非股市：连续第四日上涨，矿业股涨幅居前，此前欧洲央行宣布刺激欧元区经济措施，分析师称投资人押注矿业股料从中受惠。指标Top-40绩优股指数 上涨0.56%至43,725点。综合指数 亦上涨0.56%，至49,872点。

南非汇市：兰特兑欧元和美元急升，之前欧洲央行祭出印钞购债计划

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印度股市：收盘小涨，盘中连续第三日创纪录新高，且连续第六日上涨，市场对于欧洲央行扩大宽松货币政策怀抱期望，支撑绩优股尾随区域股市走高。指标BSE指数 涨0.41%，报29,006.02点，盘中一度上涨0.59%至纪录高位29,060.41点。NSE指数 收高0.37%，报8,761.40点，此前一度升至8,774.15点的历史高点。

印度汇市：卢比兑美元 下跌，收报61.6950/7050，周三收盘价为61.6350/6450，央行疑似在欧洲央行会议前买进美元加以干预，从而抵消了国内股市上涨对卢比的激励。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨4.48%，报817.140点；MSCI明晟俄罗斯指数 大涨4.12%，报448.14点。