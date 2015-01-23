欧洲经济指标预测--1月23日-1月30日****

****全球外汇市场一周综述：欧元无惊无喜，美元利好多多--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月23日(五) 0745 法国企业景气指数 1月 -- 99 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.1 47.5 服务业PMI 50.7 50.6 综合PMI -- 49.7 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.7 51.2 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 52.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差40.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.8 51.4 0930 英国零售销售(较上月) 12月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +3.0% +6.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.7% +1.7% (较上年同期) +3.3% +6.9% 1月26日当周 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 106.2 105.5 IFO企业现况指数 110.6 110.0 IFO企业预期指数 102.5 101.1 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 1月27日(二) 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.6% 1月27-30日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.8% 1月28日(三) 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 9.1 9.0 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0745 法国消费者信心指数 1月 -- 90 1月29日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.5% +8.5% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 -- +0.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.5 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利制造业信心指数 1月 -- 97.5 1000 意大利消费者信心指数 1月 -- 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.04 经济景气指数 101.2 100.7 工业景气指数 负4.8 负5.2 服务业景气指数 正6.0 正5.6 消费者信心指数 -- 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.7% 持平 (较上年同期) 持平 +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 1月30日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 -- 负4 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 -- 98.7 0900 意大利失业率 12月 -- 13.4% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 增加12.52 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加20.59 抵押贷款批准件数(千件) -- 59.029 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区失业率 12月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% (完)
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16