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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 08:42 BJT

****欧洲经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    
    1月19日当周  
       
    1月23日(五)
    0745  法国企业景气指数                              1月           --           99
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          48.1       47.5
                   服务业PMI                                          50.7       50.6
                   综合PMI                                             --        49.7  
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          51.7       51.2
                   服务业PMI                                          52.5       52.1
                   综合PMI                                             --        52.0
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月初值           --    顺差40.4
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月初值          51.0       50.6
                   服务业PMI                                          52.0       51.6
                   综合PMI                                            51.8       51.4       
    0930  英国零售销售(较上月)                         12月          -0.6%      +1.6%
                     (较上年同期)                                    +3.0%      +6.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                              -0.7%      +1.7%
                               (较上年同期)                          +3.3%      +6.9%  
    
    1月26日当周  

    1月26日(一)     
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        1月          106.2      105.5
             IFO企业现况指数                                         110.6      110.0
             IFO企业预期指数                                         102.5      101.1
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        12月          --        +0.6%
                          (较上年同期)                                --        +1.5%
        
    1月27日(二)     
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季初值        --        +0.7%
                 (较上年同期)                                         --        +2.6%
    
    1月27-30日
    0700  德国进口物价(较前月)                         12月           --        -0.8%
                     (较上年同期)                                     --        -2.1%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     12月           --        +1.0%
                      (较上年同期)                                    --        -0.8%  
    
    1月28日(三)     
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          2月           9.1        9.0
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     12月           --        1.29
    0745 法国消费者信心指数                             1月           --          90
    
    1月29日(四)     
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                1月          +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                             +7.5%      +8.5%   
    0745  法国消费者支出(较前月)                       12月           --        +0.4%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)              1月        减少1.5    减少2.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --          280
                 经季节调整失业率                                    6.5%        6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --        284.1
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                        12月          --        +0.1%
                        (较上年同期)                                  --        +1.1%
    1000  意大利制造业信心指数                           1月          --         97.5
    1000  意大利消费者信心指数                           1月          --         99.7
    1000  欧元区企业景气指数                             1月          --         0.04
                经济景气指数                                         101.2      100.7
                工业景气指数                                         负4.8      负5.2
                服务业景气指数                                       正6.0      正5.6
                消费者信心指数                                        --       负10.9
                消费者通胀预期指数                                    --        正2.7
                生产者通胀预期指数                                    --        负4.9
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  1月           --         正61
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月初值        -0.7%       持平
                             (较上年同期)                           持平        +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --        +0.1%
                                   (较上年同期)                       --        +0.1%  
    
    1月30日(五)     
    0005 英国Gfk消费者信心指数                         1月            --         负4
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月            --       -0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                               1月            --        98.7
    0900 意大利失业率                                 12月            --       13.4%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       12月            --   增加12.52
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 --   增加20.59
             抵押贷款批准件数(千件)                                   --      59.029
             M4货供额(较前月)                                         --        持平
    1000 欧元区失业率                                 12月           11.5%     11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月            --       -0.2%
                               (较上年同期)                           --       -1.2%   (完)
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