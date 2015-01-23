版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 08:20 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增1,010万桶，创2001年来最大增幅

路透纽约1月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存创下至少80年来同期新高，跳升1,010万桶至3.979亿桶。

在此同时，原油库存按周增幅创下2001年来新高，多数新增库存集中在中西部，中西部库存增幅创下至少1990年以来最大。

EAI数据显示，美国东岸汽油库存达到2008年2月以来最高，上周跳增190万桶至6,600万桶。东岸汽油库存创下至少1990年以来同期新高。

数据显示，美国墨西哥湾馏分油库存创下2011年1月以来同期最高，增加110万桶至4,630万桶。

EIA补充称，美国墨西哥湾商业原油进口上周创下至少1990年以来最低。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐