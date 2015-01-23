EIA库存周报：美国上周原油库存增1,010万桶，创2001年来最大增幅

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透纽约1月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存创下至少80年来同期新高，跳升1,010万桶至3.979亿桶。
在此同时，原油库存按周增幅创下2001年来新高，多数新增库存集中在中西部，中西部库存增幅创下至少1990年以来最大。
EAI数据显示，美国东岸汽油库存达到2008年2月以来最高，上周跳增190万桶至6,600万桶。东岸汽油库存创下至少1990年以来同期新高。
数据显示，美国墨西哥湾馏分油库存创下2011年1月以来同期最高，增加110万桶至4,630万桶。
EIA补充称，美国墨西哥湾商业原油进口上周创下至少1990年以来最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 张荻)
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路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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