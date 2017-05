《美国上市公司业绩公布日程表》--1月23日至1月30日

汤森路透1月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月23日 BMO Q4 2014 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon) 1月23日 BMO Q1 2015 Rockwell Collins Inc 1月23日 BMO Q4 2014 通用电气(General Electric,奇异) 1月23日 BMO Q4 2014 霍尼韦尔(Honeywell) 1月23日 BMO Q4 2014 金佰利(Kimberly-Clark) 1月23日 BMO Q4 2014 Kansas City Southern 1月23日 BMO Q4 2014 麦当劳(McDonalds) 1月23日 BMO Q4 2014 道富银行(State Street Corp) 1月26日 BMO Q1 2015 D.R. Horton Inc 1月26日 BMO Q4 2014 Grainger 1月26日 AMC Q2 2015 微软(Microsoft) 1月26日 13:00 Q4 2014 Norfolk Southern Corp 1月26日 AMC Q4 2014 Plum Creek Timber Company Inc 1月26日 BMO Q4 2014 Roper Industries Inc 1月26日 AMC Q4 2014 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 1月26日 AMC Q4 2014 Zions BanCorp. 1月27日 AMC Q1 2015 苹果(Apple) 1月27日 AMC Q4 2014 安进(Amgen) 1月27日 BMO Q4 2014 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 1月27日 AMC Q4 2014 Boston Properties Inc 1月27日 12:30 Q4 2014 卡特彼勒(Caterpillar) 1月27日 BMO Q4 2014 杜邦(DuPont) 1月27日 11:00 Q4 2014 Danaher Corp 1月27日 12:00 Q4 2014 Dover Corp 1月27日 AMC Q3 2015 艺电(Electronic Arts) 1月27日 BMO Q4 2014 Freeport-McMoRan Inc 1月27日 BMO Q4 2014 康宁(Corning) 1月27日 13:00 Q4 2014 Illinois Tool Works Inc 1月27日 AMC Q4 2014 Juniper Networks Inc 1月27日 BMO Q4 2014 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 1月27日 BMO Q4 2014 3M Company 1月27日 BMO Q4 2014 NextEra Energy Inc 1月27日 BMO Q4 2014 Nucor Corp 1月27日 BMO Q4 2014 辉瑞(Pfizer) 1月27日 BMO Q2 2015 宝洁(宝硷,P&G) 1月27日 BMO Q2 2015 Parker Hannifin Corp. 1月27日 BMO Q4 2014 Prologis Inc 1月27日 21:00 Q4 2014 Stryker Corp 1月27日 AMC Q4 2014 美国电话电报公司(AT&T) 1月27日 AMC Q4 2014 Total System Services Inc 1月27日 BMO Q4 2014 联合技术(United Technologies) 1月27日 BMO Q4 2014 Waters Corp 1月27日 AMC Q2 2015 Western Digital Corp 1月27日 AMC Q4 2014 雅虎(Yahoo!) 1月28日 BMO Q1 2015 AmerisourceBergen Corp 1月28日 BMO Q1 2015 ADT Corp 1月28日 BMO Q4 2014 American Electric Power Company 1月28日 BMO Q4 2014 Ametek Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Ameriprise Financial Inc 1月28日 11:00 Q4 2014 Anthem Inc. 1月28日 AMC Q4 2014 AvalonBay Communities Inc 1月28日 BMO Q4 2014 波音(Boeing) 1月28日 BMO Q4 2014 Biogen Idec Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Citrix Systems Inc 1月28日 BMO Q4 2014 EMC Corp 1月28日 AMC Q4 2014 Facebook Inc 1月28日 AMC Q4 2014 General Growth Properties Inc 1月28日 BMO Q4 2014 Hudson City Bancorp Inc 1月28日 BMO Q4 2014 Hess Corp 1月28日 BMO Q4 2014 国际纸业(International Paper) 1月28日 AMC Q1 2015 Jacobs Engineering Group Inc 1月28日 AMC Q2 2015 科林研发(Lam Research) 1月28日 BMO Q4 2014 McCormick & Company Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Murphy Oil Corp 1月28日 BMO Q4 2014 MeadWestvaco Corp 1月28日 BMO Q4 2014 Praxair Inc 1月28日 AMC Q1 2015 高通(Qualcomm) 1月28日 BMO Q1 2015 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1月28日 BMO Q4 2014 St. Jude Medical Inc 1月28日 BMO Q4 2014 T. Rowe Price Group Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Tractor Supply Co 1月28日 BMO Q4 2014 德事隆(Textron Inc) 1月28日 AMC Q1 2015 Varian Medical Systems Inc 1月28日 AMC Q4 2014 Vertex Pharmaceuticals Inc 1月29日 BMO Q4 2014 雅培制药(Abbott Laboratories) 1月29日 AMC Q4 2014 亚马逊(Amazon.com) 1月29日 BMO Q1 2015 Air Products and Chemicals Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Baxter International Inc 1月29日 AMC Q4 2014 C R Bard Inc 1月29日 AMC Q4 2014 Broadcom Corp 1月29日 BMO Q2 2015 Cardinal Health Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Cameron International Corp 1月29日 AMC Q4 2014 Chubb Corp 1月29日 BMO Q4 2014 Celgene Corp 1月29日 BMO Q4 2014 高露洁(Colgate-Palmolive) 1月29日 BMO Q4 2014 CMS Energy Corp 1月29日 BMO Q4 2014 康菲石油国际(ConocoPhillips) 1月29日 BMO Q4 2014 Quest Diagnostics Inc 1月29日 BMO Q4 2014 陶氏化学(Dow Chemical) 1月29日 AMC Q4 2014 Eastman Chemical Co 1月29日 Q4 2014 福特汽车(Ford Motor) 1月29日 AMC Q4 2014 谷歌(Google Inc) 1月29日 13:00 Q2 2015 Harman International Industries 1月29日 BMO Q4 2014 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 1月29日 BMO Q1 2015 Helmerich & Payne Inc 1月29日 BMO Q4 2014 好时(Hershey) 1月29日 12:30 Q4 2014 Invesco Ltd 1月29日 AMC Q4 2014 Leggett & Platt Inc 1月29日 BMO Q4 2014 L-3 Communications Holdings Inc 1月29日 BMO Q4 2014 美赞臣(Mead Johnson) 1月29日 BMO Q4 2014 NASDAQ OMX Group Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Northrop Grumman Corp 1月29日 BMO Q4 2014 西方石油(Occidental Petroleum) 1月29日 AMC Q4 2014 信安金融集团(Principal Financial Group) 1月29日 BMO Q4 2014 PulteGroup Inc 1月29日 AMC Q4 2014 PerkinElmer Inc 1月29日 13:00 Q4 2014 Phillips 66 1月29日 12:00 Q4 2014 雷神(Raytheon) 1月29日 BMO Q4 2014 Sherwin-Williams Co 1月29日 BMO Q4 2014 Stanley Black & Decker Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Thermo Fisher Scientific Inc 1月29日 BMO Q4 2014 时代华纳有线(Time Warner Cable) 1月29日 AMC Q1 2015 Visa Inc 1月29日 BMO Q1 2015 维亚康母(Viacom) 1月29日 BMO Q4 2014 Valero Energy Corp 1月29日 BMO Q4 2014 Xcel Energy Inc 1月29日 BMO Q4 2014 Zimmer Holdings Inc 1月30日 BMO Q4 2014 艾伯维(AbbVie) 1月30日 BMO Q1 2015 Franklin Resources Inc 1月30日 11:45 Q4 2014 CONSOL Energy Inc 1月30日 BMO Q4 2014 雪佛龙(Chevron) 1月30日 12:00 Q4 2014 Ingersoll-Rand PLC 1月30日 BMO Q4 2014 礼来(Eli Lilly) 1月30日 BMO Q3 2015 雷格梅森(Legg Mason) 1月30日 BMO Q4 2014 万事达卡 1月30日 BMO Q4 2014 美泰儿(Mattel) 1月30日 BMO Q4 2014 Altria Group Inc 1月30日 BMO Q4 2014 Newell Rubbermaid Inc 1月30日 BMO Q4 2014 Simon Property Group Inc 1月30日 13:00 Q1 2015 Tyson Foods 1月30日 BMO Q4 2014 Weyerhaeuser Co 1月30日 12:00 Q4 2014 施乐(全录,Xerox) 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦;审校 龚芳)