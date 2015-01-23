《香港报摘》--经济日报1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
**头版头条**
--欧洲央行史无前例全面量宽，美股反覆上扬，港股恒生指数期货<0#HSI:>夜市跟随美股造好，收报升104点。
**其他**
--市场疯抢细价楼盘，银行亦积极抢占按揭市场占有率，滙丰银行、中银香港 在过去两月对十大屋苑估值上调0.57-4.25%。
--渣打大中华区外滙利率及信用产品交易部董事总经理冯思果称，受美元强势持续影响，预期今年上半年人民币兑美元将贬值2%至6.28水平，下半年始能重拾升势。
--高纬环球预计，今年香港住宅市场仍是求过于供，流动资金充裕，购买力持续入市，1,000万港元以下物业楼价全年上升5-10%。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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