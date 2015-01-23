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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:46 BJT

《香港报摘》--经济日报1月23日

**头版头条**

--欧洲央行史无前例全面量宽，美股反覆上扬，港股恒生指数期货<0#HSI:>夜市跟随美股造好，收报升104点。

**其他**

--市场疯抢细价楼盘，银行亦积极抢占按揭市场占有率，滙丰银行、中银香港 在过去两月对十大屋苑估值上调0.57-4.25%。

--渣打大中华区外滙利率及信用产品交易部董事总经理冯思果称，受美元强势持续影响，预期今年上半年人民币兑美元将贬值2%至6.28水平，下半年始能重拾升势。

--高纬环球预计，今年香港住宅市场仍是求过于供，流动资金充裕，购买力持续入市，1,000万港元以下物业楼价全年上升5-10%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
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