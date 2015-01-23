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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月23日

路透香港1月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周四收高259.7点，或1.48%，报17,813.98点。受助于欧洲央行公布的刺激计划
 规模超出预期。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       138.870    0.62      30135            10.766       1.37
 中国铝业                      12.740    2.91      22832             3.951       0.53
 中国移动                      67.320    0.87     176251           104.380       1.05
 中国人寿                      63.060    1.76      57230            32.592       2.65
 中石油                       113.700    1.42      34798             8.815       1.32
 中石化                        81.740    1.35      49536             6.337       1.72
 汇丰控股                      46.840    2.36    1682641            72.625       1.01
 中电信                        61.060    3.11      13034             4.734       2.24
 中国联通                      15.780    0.96      59355            12.233       1.10
 兖州煤业                       8.310    1.84       9054             6.442       0.50
 华能国际                      58.320    1.57      36095            11.303       2.20
 南方航空                      27.020    2.43      10901             4.189       1.69
 东方航空                      25.700    2.31       6049             3.985       1.39
 中芯国际                       4.570   -0.22       8545             0.709      -0.20 （完）
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