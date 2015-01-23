《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月23日

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透香港1月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高259.7点，或1.48%，报17,813.98点。受助于欧洲央行公布的刺激计划 规模超出预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 138.870 0.62 30135 10.766 1.37 中国铝业 12.740 2.91 22832 3.951 0.53 中国移动 67.320 0.87 176251 104.380 1.05 中国人寿 63.060 1.76 57230 32.592 2.65 中石油 113.700 1.42 34798 8.815 1.32 中石化 81.740 1.35 49536 6.337 1.72 汇丰控股 46.840 2.36 1682641 72.625 1.01 中电信 61.060 3.11 13034 4.734 2.24 中国联通 15.780 0.96 59355 12.233 1.10 兖州煤业 8.310 1.84 9054 6.442 0.50 华能国际 58.320 1.57 36095 11.303 2.20 南方航空 27.020 2.43 10901 4.189 1.69 东方航空 25.700 2.31 6049 3.985 1.39 中芯国际 4.570 -0.22 8545 0.709 -0.20 （完）
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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