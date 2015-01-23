版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--1月23日-1月29日

================== 今日重要政经消息=================

1月23日（周五）

-- 金沙中国 公布中期业绩。

--10:00 华人置业 股东特别大会。

--11:00 蓝天威力 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月26日（周一）

-- 恒隆集团 公布全年业绩。

-- 恒隆地产 公布全年业绩。

-- 合和实业 公布中期业绩。

-- 合和基建 公布中期业绩。

1月27日（周二）

-- 公布12月份进口及出口数字。

1月28日（周三）

-- DYNAM日本 公布第三季业绩。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

1月29日（周四）

-- 维达国际 公布全年业绩。

-- 天然乳品 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐