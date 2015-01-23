《香港重要政经日程》--1月23日-1月29日

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
================== 今日重要政经消息=================
1月23日（周五）
-- 金沙中国 公布中期业绩。
--10:00 华人置业 股东特别大会。
--11:00 蓝天威力 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月26日（周一）
-- 恒隆集团 公布全年业绩。
-- 恒隆地产 公布全年业绩。
-- 合和实业 公布中期业绩。
-- 合和基建 公布中期业绩。
1月27日（周二）
-- 公布12月份进口及出口数字。
1月28日（周三）
-- DYNAM日本 公布第三季业绩。
--15:00 联合光伏 股东特别大会。
1月29日（周四）
-- 维达国际 公布全年业绩。
-- 天然乳品 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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