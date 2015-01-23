《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月23日

*工商时报：

--广达 副董事长梁次震表示，今年广达业绩会比去年好，营收要挑战重回兆(万亿)台币以上；看好云端、智慧型手持与穿戴装置、智慧医疗应用等带来成长力道。

--民进党21日宣布重启中国事务委员会（中委会），要求执政县市筹设〞两岸小组〞，由于正值绿营两岸政策头号军师、陆委会前主委陈明通赴陆交流之际，引发外界臆测〞民共交流〞可望迈入新阶段。不过，北京清华大学台研院副教授郑振清称，民进党两岸政策，北京仍须〞听其言、听其行〞，毕竟民共交流门槛仍是〞九二共识〞。

--债券台股部位操盘双告捷，台银财务操作去年大赚100亿台币。多家银行去年财务操作绩效都较前年进步，其中以龙头银行台银的绩效最亮眼。

*经济日报：

--台北市房屋税今年起将大幅上涨，新光金董事长吴东进表示，已有想买豪宅的朋友决定不买，这项政策药效太猛，恐掀豪宅退订潮。

--台北市财政局官员表示，台北市议会旧址和广慈博爱院二案这两件大型开发案原采BOT(兴建-营运-移转)方式招商，后来都改以设定地上权50年的方式供厂商开发，现在市府对土地开发案有不同想法，所以内部先研究，待政策确定以后再决定何时公告招商。

--美国国际贸易委员会（ITC）于当地时间21日投票认定台厂对当地太阳能产业有造成损害，往后台产太阳能电池输美，将附加11.45%至27.55%不等的反倾销税，对与陆厂在美竞争不利。法人认为，台厂电池产能势必会部分外移。

--经济部次长沈荣津表示，今年国际燃料价格比去年低，且持续下跌中，4月应有降价空间，至于可降多少，要请台电精算。行政院长毛治国昨天听取经济部〞新电价公式通过后的因应作为〞报告，在新版电价公式上路后，下次调价时间是在4月。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。