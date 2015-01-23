《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
*工商时报：
--广达 副董事长梁次震表示，今年广达业绩会比去年好，营收要挑战重回兆(万亿)台币以上；看好云端、智慧型手持与穿戴装置、智慧医疗应用等带来成长力道。
--民进党21日宣布重启中国事务委员会（中委会），要求执政县市筹设〞两岸小组〞，由于正值绿营两岸政策头号军师、陆委会前主委陈明通赴陆交流之际，引发外界臆测〞民共交流〞可望迈入新阶段。不过，北京清华大学台研院副教授郑振清称，民进党两岸政策，北京仍须〞听其言、听其行〞，毕竟民共交流门槛仍是〞九二共识〞。
--债券台股部位操盘双告捷，台银财务操作去年大赚100亿台币。多家银行去年财务操作绩效都较前年进步，其中以龙头银行台银的绩效最亮眼。
*经济日报：
--台北市房屋税今年起将大幅上涨，新光金董事长吴东进表示，已有想买豪宅的朋友决定不买，这项政策药效太猛，恐掀豪宅退订潮。
--台北市财政局官员表示，台北市议会旧址和广慈博爱院二案这两件大型开发案原采BOT(兴建-营运-移转)方式招商，后来都改以设定地上权50年的方式供厂商开发，现在市府对土地开发案有不同想法，所以内部先研究，待政策确定以后再决定何时公告招商。
--美国国际贸易委员会（ITC）于当地时间21日投票认定台厂对当地太阳能产业有造成损害，往后台产太阳能电池输美，将附加11.45%至27.55%不等的反倾销税，对与陆厂在美竞争不利。法人认为，台厂电池产能势必会部分外移。
--经济部次长沈荣津表示，今年国际燃料价格比去年低，且持续下跌中，4月应有降价空间，至于可降多少，要请台电精算。行政院长毛治国昨天听取经济部〞新电价公式通过后的因应作为〞报告，在新版电价公式上路后，下次调价时间是在4月。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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