中国个股：大智慧将以发行股份及现金方式收购湘财证券，作价85亿元

路透上海1月23日 - 中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司 周五公告称，将以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为850,033.58万元人民币，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。

公告指出，大智慧及其全资子公司财汇科技周四与新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

本次交易中，大智慧全资子公司财汇科技拟以现金方式向新湖控股购买其持有的湘财证券约1.12亿股股份（占总股本3.5%），按标的资产交易价格计算需支付现金约2.98元；同时大智慧拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝等16家公司以发行股份的方式购买其持有的湘财证券30.85亿股股份（占总股本96.5%）。

按照标的资产交易价格850,033.58万元计算，本次交易向新湖控股等16家公司拟发行股份数约为13.56亿股，即6.05元/股。本次交易完成后，大智慧及全资子公司财汇科技将合计持有湘财证券100%股权。

同时为提高交易整合绩效，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集的配套资金不超过270,000万元，将用于湘财证券增加资本金、补充营运资金。

大智慧指出，此次交易完成后，公司的总资产和净资产规模将大幅提升，上市公司整体的财务结构将更趋合理。通过整合，公司和湘财证券将实现优势互补，发挥协同效应，公司与湘财证券在业务规模、盈利水平等方面将得到有效提升。

湘财证券2013年实现营业收入8.30亿元。

目前新湖控股持有湘财证券71.15%股份，新湖中宝 持有3.44%股份，而国家电网公司旗下的国网英大国际控股集团有限公司持有17.97%股份。（完）

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