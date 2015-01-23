国际油市：美国原油期货跳涨1美元，此前沙特宣布国王阿布杜拉去世

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
瑞士大宗商品交易商摩科瑞执行长周四表示，油价在下挫数月后可能在当前水准附近企稳，尽管大量过剩的供应正在全球范围内填补库存。
两位业界消息人士周四表示，伊朗已将众所关注的伦敦会议推迟到今年稍后，届时该国将发布新的油气投资机会。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 张涛/龚芳)
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路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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