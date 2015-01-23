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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 08:37 BJT

国际油市：美国原油期货跳涨1美元，此前沙特宣布国王阿布杜拉去世

瑞士大宗商品交易商摩科瑞执行长周四表示，油价在下挫数月后可能在当前水准附近企稳，尽管大量过剩的供应正在全球范围内填补库存。

两位业界消息人士周四表示，伊朗已将众所关注的伦敦会议推迟到今年稍后，届时该国将发布新的油气投资机会。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 张涛/龚芳)
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