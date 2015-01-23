《交易视点》台湾债市转关注FOMC会议，30年新券需求料疲弱--群益金鼎证

台湾10年期公债 周四开高后再朝1.56%测试支撑。但市场偏向观望，成交量萎缩，卖单枯竭后利率回落。五年券 挟带资金宽松与台湾升息尚远的优势将对利空反应较冷淡，十年券维持区间震荡的预期，30年新券在20年 需求疲弱下将受到挑战。ECB后市场焦点转向下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议，注意美债短线乖离修正。5年期区间预估在1.03-1.07%。10年期区间预估在1.51-1.57%。