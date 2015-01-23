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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日

**上海证券报**

--汇鸿股份 重组预案称，拟以4.11元人民币/股的价格，向苏汇资管定向发行18.84亿股，用于吸收合并母公司汇鸿集团。另外以同样的价格，向战略投资者定向增发至多4.86亿股，募集不超过20亿元的配套资金。

--绿地集团董事长总裁张玉良透露，将牵手阿里巴巴 和中国平安 推出一款房地产金融产品，通过互联网平台销售。未来三年，绿地金融产业利润有望连续翻番，并反哺地产主业实现再增长。

**证券时报**

--清科研究中心数据显示，2014年中国并购市场交易数量与金额双双冲破历史纪录，当年完成交易1,929起，较2013年的1,232起增长56.6%；披露金额的并购案例总计1,815起，涉及交易金额共1,184.90亿美元，同比增长27.1%。

**东方早报**

--上海银监会数据显示，2014年底上海全辖银行的不良贷款率为0.89%，辖内银行业钢贸风险集中暴露期基本结束。

**金融时报**

--中国证券登记结算有限责任公司批复，中国银行 和交通银行 获得股票期权资金结算业务资格。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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