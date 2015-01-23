《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
**上海证券报**
--汇鸿股份 重组预案称，拟以4.11元人民币/股的价格，向苏汇资管定向发行18.84亿股，用于吸收合并母公司汇鸿集团。另外以同样的价格，向战略投资者定向增发至多4.86亿股，募集不超过20亿元的配套资金。
--绿地集团董事长总裁张玉良透露，将牵手阿里巴巴 和中国平安 推出一款房地产金融产品，通过互联网平台销售。未来三年，绿地金融产业利润有望连续翻番，并反哺地产主业实现再增长。
**证券时报**
--清科研究中心数据显示，2014年中国并购市场交易数量与金额双双冲破历史纪录，当年完成交易1,929起，较2013年的1,232起增长56.6%；披露金额的并购案例总计1,815起，涉及交易金额共1,184.90亿美元，同比增长27.1%。
**东方早报**
--上海银监会数据显示，2014年底上海全辖银行的不良贷款率为0.89%，辖内银行业钢贸风险集中暴露期基本结束。
**金融时报**
--中国证券登记结算有限责任公司批复，中国银行 和交通银行 获得股票期权资金结算业务资格。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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