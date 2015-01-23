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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:39 BJT

《中国重要政经日程》--1月23日

==========================今日重要政经日程==========================

1/23（周五）

*--上午10时 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请人民银行副行长潘功胜、银监会副主席王兆星、保监会副主席周延礼介绍和解读2014年金融改革、支持实体经济进展成效等方面情况。

*--上午10时 人力资源和社会保障部召开新闻发布会，通报2014年第四季度人力资源和社会保障工作进展情况。

--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。

==========================近期重要政经日程==========================

1/24(周六)

--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。

1/26(周一)

*--上午9：00-11：30 中国国际经济交流中心第67期“经济每月谈”在北京举办，主题为：“通货紧缩压力及其影响”。

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

1/30（周五）

--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。

2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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