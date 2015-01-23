《中国重要政经日程》--1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
==========================今日重要政经日程==========================
1/23（周五）
*--上午10时 国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请人民银行副行长潘功胜、银监会副主席王兆星、保监会副主席周延礼介绍和解读2014年金融改革、支持实体经济进展成效等方面情况。
*--上午10时 人力资源和社会保障部召开新闻发布会，通报2014年第四季度人力资源和社会保障工作进展情况。
--由中国电子金融产业联盟、中国互联网协会互联网金融工作委员会主办的“2015中国互联网金融高层论坛暨第八届中国电子金融年会”在北京举办。
==========================近期重要政经日程==========================
1/24(周六)
--由国务院发展研究中心指导，中国经济时报社主办的“第六届中国经济前瞻论坛”在北京举行。
1/26(周一)
*--上午9：00-11：30 中国国际经济交流中心第67期“经济每月谈”在北京举办，主题为：“通货紧缩压力及其影响”。
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
1/30（周五）
--中国财富管理50人论坛第三届年会将在北京召开，主题为“依法治国与资产管理市场改革”。
2/14（周六）
--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。
3/3(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
3/5(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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