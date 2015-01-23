《中国债券市场每日交易备忘》--1月23日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 --2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿 欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，德 国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经 济改革。。 --中国土地制度改革正加快推进。国务院办公厅发布引导农村产权流转交易市场健康发 展的意见称，坚持公益性为主，鼓励各地探索符合农村产权流转交易实际需要的多种市场形 式。 --针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国商务部贸 易救济调查局负责人称，中国政府对此表示严重关切，该案存在诸多瑕疵。美国商务部此前 公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.1 7%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。 --国家外汇管理局22日公布，去年12月，银行结汇11401亿元人民币，售汇11972亿元， 结售汇逆差571亿元。其中，银行代客结汇10775亿元，售汇11474亿元，结售汇逆差699亿元 。国家外汇管理局表示，去年市场主体结汇意愿下降，购汇动机增强，跨境资金双向波动更 加明显。 --中国财政部公布，2014年全国国有及国有控股企业利润总额增长3.4%至24,765.4亿元 ，增幅较1-11月增幅4.5%下降；去年国企的总体成本增幅续高于收入增幅。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次