《交易视点》台湾资金多拉大长短券利差，欧洲QE令殖利率难反弹--元大宝来证

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透台北1月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场量缩整理静待欧洲央行决策，长短券互有涨跌。目前国际金融市场利多已多数反应，殖利率也来到较低水位，在重大决策公布前部分交易员选择出脱部位等待局势更为明朗，而台湾市场资金充沛为去化资金，短券可望有买盘进驻拉大与长券利差。
昨日欧洲央行公布让全球投资人等待许久的量化宽松计画，从今年3月开始至明年9月每月600亿购买欧元债券，这项刺激经济措施将如同市场预期使得较高殖利率的美公债市场需求获得支撑，也让美联储升息得到有力的支持，终场指标10年期公债 收在1.8717%，较前一交易日上扬2.07基点。
欧版QE如预期将于今年3月开始实施，部分资金有机会进入美国债市，台债走势一向与美债亦步亦趋，美债殖利率获得支撑，预料台债市场不易出现大幅反弹，殖利率有机会进入区间整理或进一步下行，预估成交区间5年券 成交区间在1.00-1.10%，10年券 成交区间在1.45-1.55%之间。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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