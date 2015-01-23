《交易视点》台湾资金多拉大长短券利差，欧洲QE令殖利率难反弹--元大宝来证

路透台北1月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场量缩整理静待欧洲央行决策，长短券互有涨跌。目前国际金融市场利多已多数反应，殖利率也来到较低水位，在重大决策公布前部分交易员选择出脱部位等待局势更为明朗，而台湾市场资金充沛为去化资金，短券可望有买盘进驻拉大与长券利差。

昨日欧洲央行公布让全球投资人等待许久的量化宽松计画，从今年3月开始至明年9月每月600亿购买欧元债券，这项刺激经济措施将如同市场预期使得较高殖利率的美公债市场需求获得支撑，也让美联储升息得到有力的支持，终场指标10年期公债 收在1.8717%，较前一交易日上扬2.07基点。