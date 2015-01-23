中国货币市场：资金进一步转宽融资无难度，逆回购重启助增信心

路透上海1月23日 - 中国银行间市场周五流动性进一步改善，主要回购利率全线下行，其中七天期跌幅逾20个基点(bp)，借入资金几乎毫无难度。尽管央行后续动作仍待观察，但意外重启的公开市场逆回购无疑一定程度上助增信心。

在对后市乐观预期增加的同时，交易员也指出，因月末和春节渐近，且不排除证监会在节前再安排一批新股发行的可能，因此心态还不能完全放松。

上海一券商交易员称，早盘资金供给充裕，借钱十分容易，“机构不限，押券宽松。”

当然她也表示，逆回购操作虽可提振信心，但规模相对有限，流动性的改善应该还有其他因素共同作用所致。

周四央行公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

北京一银行交易员指出，除逆回购的持续性外，近期是否会有一批新股发行等也是值得关注的因素。因为毕竟月末和春节将至，从经验上看仍存在较强的资金需求。

“总体大家对资金面信心好了很多，但还是有人担心月底很可能有一拨IPO。”他认为。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6823 2.7200 -3.77

七天 3.9178 4.1314 -21.36

14天 4.9356 5.0227 -8.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9800 1.6150 +136.50

七天 3.2200 2.9900 +23.00

14天 3.7000 3.7550 -5.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.9000 -12.00

七天 3.9200 4.1500 -23.00

14天 5.0000 5.0900 -9.00

Shibor

其中:隔夜 2.7280 2.7710 -4.30

七天 4.0280 3.8750 +15.30

三个月 4.9010 4.9000 +0.10