中国货币市场：资金进一步转宽融资无难度，逆回购重启助增信心

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周五流动性进一步改善，主要回购利率全线下行，其中七天期跌幅逾20个基点(bp)，借入资金几乎毫无难度。尽管央行后续动作仍待观察，但意外重启的公开市场逆回购无疑一定程度上助增信心。
在对后市乐观预期增加的同时，交易员也指出，因月末和春节渐近，且不排除证监会在节前再安排一批新股发行的可能，因此心态还不能完全放松。
上海一券商交易员称，早盘资金供给充裕，借钱十分容易，“机构不限，押券宽松。”
当然她也表示，逆回购操作虽可提振信心，但规模相对有限，流动性的改善应该还有其他因素共同作用所致。
周四央行公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。
北京一银行交易员指出，除逆回购的持续性外，近期是否会有一批新股发行等也是值得关注的因素。因为毕竟月末和春节将至，从经验上看仍存在较强的资金需求。
“总体大家对资金面信心好了很多，但还是有人担心月底很可能有一拨IPO。”他认为。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6823 2.7200 -3.77
七天 3.9178 4.1314 -21.36
14天 4.9356 5.0227 -8.71
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9800 1.6150 +136.50
七天 3.2200 2.9900 +23.00
14天 3.7000 3.7550 -5.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7800 2.9000 -12.00
七天 3.9200 4.1500 -23.00
14天 5.0000 5.0900 -9.00
Shibor
其中:隔夜 2.7280 2.7710 -4.30
七天 4.0280 3.8750 +15.30
三个月 4.9010 4.9000 +0.10
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16