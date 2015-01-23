丹麦央行：一周内两度降息幅度大于预期，力保克朗联系汇率

路透哥本哈根1月22日 - 丹麦央行周四调降指标政策利率，为本周第二度降息，藉此维护丹麦克朗兑欧元联系汇率；此前欧洲央行推出一套刺激方案，导致欧元走贬。

一如市场普遍预期，丹麦央行将定期存单(certificate of deposit)利率由负0.20%调降至负0.35%的记录低点，藉以让克朗兑欧元维持在窄幅区间之内。

丹麦央行周四宣布决议前，欧洲央行宣布每月购债600亿欧元的计画以协助刺激经济。欧洲央行将开始印钞的消息，拖累欧元兑美元在近日跌至11年低点。

丹麦央行维持贷款利率于0.05%。该行周一出乎市场意料之外地调降定期存单利率及贷款利率各0.15个百分点，藉此阻止克朗走升，而在这之前一周，瑞士央行弃守瑞郎/欧元的汇率限制。

丹麦丹斯克银行汇市主管Arne Lohmann Rasmussen表示，“幅度大于预期，这显然是对瑞士央行措施及今日欧洲央行刺激计画所做出的明确回应。”

他说，“时间将会证明降息的幅度是否足够，可能是有所不足，未来数周内还有可能见到进一步降息。或许利率不会降到瑞士央行的负0.75%水准，但有进一步调降的空间。”

丹麦降息之后，指标利率已经低于欧元区的负0.2%。分析师先前表示，丹麦央行将期盼偏低的利率削弱丹麦克朗相对于其他货币的吸引力。

北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Niels Christensen表示，“若他们有意愿，他们可以扩大干预，可以扩大抛售丹麦克朗，这方面可谓毫无限制，同时他们也可以进一步降息。”

当地汇市周四早盘，丹麦克朗已经贬至去年8月以来最低水准，对于欧洲央行刺激措施和丹麦央行降息举措反应不大。0035GMT，欧元兑丹麦克朗 报7.4429克朗，纽约周四尾盘报7.4442克朗，周四欧洲盘初则报7.4355。