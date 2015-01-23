美国与加拿大经济指标预测--1月23日-1月30日****

****全球外汇市场一周综述：欧元无惊无喜，美元利好多多--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月19日当周
1月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 506 493
1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.4% +0.6%
1月26日当周
1月26日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10
1月27日(二)
1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.5%
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.1%
房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 1月初值 -- 53.3
1500 美国消费者信心指数 1月 94.4 92.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7
1月28日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 103.2
1200 美国抵押贷款市场指数 1月23日当周 -- 561.9
再融资指数 -- 2,746.1
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
1月29日(四)
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 104.8
指数变动(较前月) +0.6% +0.8%
1月30日(五)
1330 加拿大GDP(较前月) 11月 -- +0.3%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.3% +5.0%
GDP最终销售 -- +5.0%
GDP消费支出 -- +3.2%
GDP隐性平减指数 -- +1.4%
核心PCE物价指数 -- +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2%
1330 美国企业雇佣成本 第四季 -- +0.7%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 58.1 58.3
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.1 98.2
现况指数 -- 108.3
预期指数 -- 91.6 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16