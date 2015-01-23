中国基金：上海成立200亿元混改促进基金，为国企改革提供支持--报载

路透上海1月23日 - 中国证券报周五报导，由中国信达资产管理股份有限公司 和上海国有资产经营有限公司共同发起设立的国企混合所有制改革(上海)促进基金启动，混改基金计划募集规模约有200亿元人民币，将为上海国企改革提供资金支持。

报导引述上海国有资产经营有限公司董事长傅帆表示，这次成立混改基金是为了在国企混改中寻求业务机会。国资国企改革中有引入战略投资者、进行混合所有制改革的需求，而新成立的混改基金有能力整合更多的社会资源。

混改基金投资策略将包括协助国有上市公司建立并购基金，配合杠杆融资收购标的企业控股权，以及通过认购国有上市公司的增发股份，为前者提供资金收购标的资产以实现市值增长等。此外，基金还计划为上市公司员工持股计划提供资金支持，以获取定向增发准入资格，享受资本市场对于员工持股企业的估值溢价。

傅帆介绍称，200亿的新基金将逐步募集，作为国际集团旗下的子公司，新基金的募集运作更多是市场化的考虑，也将以市场化原则募集运作。

上海国有资产经营有限公司系上海国际集团全资子公司，注册资本50亿元，总资产超过200亿元。公司以资产管理业务为中心，通过市场化运作开展投资及金融企业不良资产批量收购处置等业务。

目前，上海国有资产经营公司持有国泰君安证券、浦东银行 、上海农村商业银行、中国太保 等多家重点金融机构股份。去年2月，上海市政府授权公司为上海地区唯一一家批量收购处置金融企业不良资产的地方性资产管理公司。

报导指出，上海市将形成国资委负责资本监管、平台公司负责基本运作、企业集团负责日常经营的国资监管格局。

上海市国资委人士透露，国资流动平台启动、国企股权划转等涉及不少上市公司，目前仍不会有太多消息公布，但国资流动平台对国企引入战略投资者、实现国资投资创新升级、实现国资保值增值等的作用值得期待。

报导并称，上海多家大型国企的整体上市步伐也有望加快。其中，上海纺织集团已将整体上市列为未来的一项重要目标，目前集团正在创造条件，从各个方面积极完成公司制改造，同时将通过海内外投资并购来实现混合所有制改造。