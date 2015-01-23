中国票据市场：转贴利率本周稍涨，宽松预期致长端更受青睐

路透上海1月23日 - 中国票据市场本周转贴利率随流动性变化先升后降，最新水平较上周末稍涨。票据需求方面，中国经济形势不佳等令市场对降准、降息的预期不减，导致长期票更受青睐。

交易员称，目前处于年初，信贷规模整体压力有限。另外，央行本周虽启动逆回购，但考虑到月末及春节将至，以及可能的IPO因素，短期资金面仍存有不确定性，需要谨慎观望。

本周四央行公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

上海一银行交易员透露，受资金面影响，本周票据买断价格先涨后跌，目前六个月左右票据最新成交在年息5.1%左右。“预计今年(票据价格)趋势性往下，所以大家都喜欢收长期限的，但出的少。”

她并表示，目前处于年初，信贷规模压力有限，票据市场几乎完全受流动性左右。而下周即将月末，加之春节长假也随之而来，资金面可能不会太过宽松，因此票据价格易涨难跌。

银行间市场周初受缴税因素影响，流动性一度较为紧张。但随后央行通过MLF等施援手，并在周四启动逆回购操作，至周五资金面进一步放松，借入资金已经毫无难度。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2552/5.1566 5.3006/5.1725 5.3931/5.2029

上周五 5.2432/5.1297 5.2655/5.1191 5.4300/5.2970

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变动 +1.20bp/+2.69bp +3.51bp/+5.34bp -3.69bp/-9.41bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2520%，上周五为5.2571%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。