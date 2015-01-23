《全球市场》亚股喜迎欧洲央行刺激举措，欧元在11年低点附近打转

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
欧元兑日圆 也跌至三个月新低134.28日圆。
全球市场等待定于1月25日举行的希腊提前选举，欧元将再次面临考验。如果左翼激进联盟获胜，则可能使希腊与债权人欧盟/国际货币基金组织(IMF)陷入僵局，并使希腊退出欧元区。目前左翼激进联盟在民调中领先。
美元兑日圆 上涨0.2%至118.745。美元本周有望录得1%涨幅，但欧洲央行祭出宽松举措后美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，或将减缓美元兑日圆涨势。
澳元兑美元 一度跌破0.8美元，为五年多首见。澳元一直承压，因本周加拿大央行意外降息，令澳洲央行可能很快跟进降息的预期升温。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/王颖/龚芳/戴素萍)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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