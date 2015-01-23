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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:59 BJT

《全球市场》亚股喜迎欧洲央行刺激举措，欧元在11年低点附近打转

欧元兑日圆 也跌至三个月新低134.28日圆。

全球市场等待定于1月25日举行的希腊提前选举，欧元将再次面临考验。如果左翼激进联盟获胜，则可能使希腊与债权人欧盟/国际货币基金组织(IMF)陷入僵局，并使希腊退出欧元区。目前左翼激进联盟在民调中领先。

美元兑日圆 上涨0.2%至118.745。美元本周有望录得1%涨幅，但欧洲央行祭出宽松举措后美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，或将减缓美元兑日圆涨势。

澳元兑美元 一度跌破0.8美元，为五年多首见。澳元一直承压，因本周加拿大央行意外降息，令澳洲央行可能很快跟进降息的预期升温。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/王颖/龚芳/戴素萍)
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