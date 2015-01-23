更新版 1-韩国经济：第四季GDP成长率追平六年低点，央行或再次降息

第四季GDP较上季成长率符合路透访问16位分析师的预估中值。

第四季经季节调整的建筑投资较前季大减9.2%，为1998年初以来最差表现，因税收疲弱促使政府减少建筑项目投资。

第四季经济较上年成长2.7%，低于路透调查预估的增长2.8%，亦低于第三季的3.2%增幅。

韩国央行上周表示，受到能源成本下滑及强劲就业的支撑，今年经济成长可望加速。

韩国央行总裁李柱烈周四称，“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”

债市利率目前显示投资人仍预计短期内降息的机率很高，一年期韩国公债收益率 仍低于指标七日基本利率 。

分析师说，由于韩国对诸多主要市场的出口表现仍然疲弱，韩国央行可能进一步下修成长预估，从而不得不再次降息。