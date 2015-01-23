更新版 1-韩国经济：第四季GDP成长率追平六年低点，央行或再次降息

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
第四季GDP较上季成长率符合路透访问16位分析师的预估中值。
第四季经季节调整的建筑投资较前季大减9.2%，为1998年初以来最差表现，因税收疲弱促使政府减少建筑项目投资。
第四季经济较上年成长2.7%，低于路透调查预估的增长2.8%，亦低于第三季的3.2%增幅。
韩国央行上周表示，受到能源成本下滑及强劲就业的支撑，今年经济成长可望加速。
韩国央行总裁李柱烈周四称，“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”
债市利率目前显示投资人仍预计短期内降息的机率很高，一年期韩国公债收益率 仍低于指标七日基本利率 。
分析师说，由于韩国对诸多主要市场的出口表现仍然疲弱，韩国央行可能进一步下修成长预估，从而不得不再次降息。
韩国自2013年5月展开这波降息循环以来，政策利率已调降过三次。最近一次是在去年10月把利率降至2.0%的记录低点。央行下一次举行政策会议的时间是在2月17日。(完)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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