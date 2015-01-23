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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:12 BJT

中港个股：海通证券去年净利增89%，经纪等业务均明显增长--业绩快报

路透上海1月23日 - 中国大型券商--海通证券 周五发布业绩快报，2014年实现净利润76.43亿元人民币，同比增长89.43%，股市行情整体上涨，公司经纪业务、投资银行、资产管理和自营等业务收入均实现了较大幅度的增长。

业绩快报并显示，海通证券去年实现营业收入179.75亿元，同比增71.93%；基本每股收益0.80元。

公司并指出，公司的集团化、全球化发展步伐继续加快，特别是收购恒信金融集团，使境外业务资产规模及收入大幅上升。

海通证券A股周四收报21.33元，过去三个月累计上涨110.35%。(完)

参看细节，可点选上海证交所网站 here (发稿 华小萌; 审校 边竞/林高丽)
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