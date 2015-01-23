中港个股：海通证券去年净利增89%，经纪等业务均明显增长--业绩快报

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海1月23日 - 中国大型券商--海通证券 周五发布业绩快报，2014年实现净利润76.43亿元人民币，同比增长89.43%，股市行情整体上涨，公司经纪业务、投资银行、资产管理和自营等业务收入均实现了较大幅度的增长。
业绩快报并显示，海通证券去年实现营业收入179.75亿元，同比增71.93%；基本每股收益0.80元。
公司并指出，公司的集团化、全球化发展步伐继续加快，特别是收购恒信金融集团，使境外业务资产规模及收入大幅上升。
海通证券A股周四收报21.33元，过去三个月累计上涨110.35%。(完)
参看细节，可点选上海证交所网站 here (发稿 华小萌; 审校 边竞/林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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