台湾央行：开放申购12、91和182三种天期存单，金额不限

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透台北1月23日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购12、91和182天期的存单，不设发行目标，28天期存单暂停申购。今日央行存单到期总额为3,571.50亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：12天期为0.60%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行3,132.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为95亿台币，累积超额准备为1,742亿台币、加计前期1%的超额准备为3,871亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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