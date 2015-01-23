台湾央行：开放申购12、91和182三种天期存单，金额不限

****全球外汇市场一周综述：欧元无惊无喜，美元利好多多--PDF版本****

亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A