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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 08:58 BJT

台湾央行：开放申购12、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北1月23日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购12、91和182天期的存单，不设发行目标，28天期存单暂停申购。今日央行存单到期总额为3,571.50亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：12天期为0.60%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行3,132.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为95亿台币，累积超额准备为1,742亿台币、加计前期1%的超额准备为3,871亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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