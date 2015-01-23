全球金市：ECB政策决定支撑现货金持于1,300美元之上，周线或三连阳

美国期金 持稳于1,300.60美元。 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区 经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 欧元计价的黄金 报每盎司1,145.06欧元，隔夜一度高见20 13年4月以来最高位1,150.47。 由于欧洲及其他地区主要央行纷纷放松货币政策，美联储决策者将发 现更难以让投资者相信会在年中升息。 加拿大央行意外降息后，该国总理哈珀表达了十足的信心。 俄罗斯央行称，截至1月1日，该央行黄金储备从一个月前的3,820万 盎司增至3,880万盎司。 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/张涛)