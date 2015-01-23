全球金市：ECB政策决定支撑现货金持于1,300美元之上，周线或三连阳

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
美国期金 持稳于1,300.60美元。 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区 经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 欧元计价的黄金 报每盎司1,145.06欧元，隔夜一度高见20 13年4月以来最高位1,150.47。 由于欧洲及其他地区主要央行纷纷放松货币政策，美联储决策者将发 现更难以让投资者相信会在年中升息。 加拿大央行意外降息后，该国总理哈珀表达了十足的信心。 俄罗斯央行称，截至1月1日，该央行黄金储备从一个月前的3,820万 盎司增至3,880万盎司。 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/张涛)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A