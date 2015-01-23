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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:08 BJT

全球金市：ECB政策决定支撑现货金持于1,300美元之上，周线或三连阳

美国期金 持稳于1,300.60美元。
    
    欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区
经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 
    
    欧元计价的黄金 报每盎司1,145.06欧元，隔夜一度高见20
13年4月以来最高位1,150.47。
    
    由于欧洲及其他地区主要央行纷纷放松货币政策，美联储决策者将发
现更难以让投资者相信会在年中升息。
    
    加拿大央行意外降息后，该国总理哈珀表达了十足的信心。 
    
    俄罗斯央行称，截至1月1日，该央行黄金储备从一个月前的3,820万
盎司增至3,880万盎司。
    
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化       
    
    
    
    
    

 (编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/张涛)
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