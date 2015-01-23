版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持坚，受风险资产走扬提振

0041GMT
    
    * 澳元/美元重返0.8030上方，因风险资产在亚洲早盘走扬
    * 沙特阿拉伯宣布国王去世后，原油上涨约2%，澳洲股指上涨1.15%
    * 全球央行提供的流动性，令部分除日圆外亚币的收益率颇具吸引力
    * 澳元料因市场对风险资产以及除日圆外亚币收益率的需求得利
    * 澳洲收益率较高也具有吸引力，但对澳洲央行立场温和的预期淡化
魅力 (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐