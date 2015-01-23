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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月23日-1月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月23日(五)

利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对国内生产总值(GDP)、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将与中国国务院副总理汪洋举行会晤(0130)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈会见韩国银行业领袖(2230)。

1月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

罗安达--安哥拉央行公布最新利率决定(0500)。

1月27日(二)

比勒陀利亚--南非央行开始为期三日的货币政策会议(至1月29日)。

布达佩斯--匈牙利央行利率会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策会议(至1月28日)。

安卡拉--土耳其央行宣布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行将公布1月货币政策委员会会议记录(1200)。

1月28日(三)

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

1月29日(四)

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。

布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。

1月30日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。

圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
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