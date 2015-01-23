《新兴市场重要经济事件预告》--1月23日-1月30日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
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1月23日(五)
利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对国内生产总值(GDP)、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将与中国国务院副总理汪洋举行会晤(0130)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈会见韩国银行业领袖(2230)。
1月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
罗安达--安哥拉央行公布最新利率决定(0500)。
1月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行开始为期三日的货币政策会议(至1月29日)。
布达佩斯--匈牙利央行利率会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策会议(至1月28日)。
安卡拉--土耳其央行宣布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行将公布1月货币政策委员会会议记录(1200)。
1月28日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
1月29日(四)
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。
1月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。
圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张荻)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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