表格: 中国12月原油进出口分项数据

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 30,372,700 13.38 568.38 308,374,104 9.45 原产地: 沙特阿拉伯 4,521,471 8.61 554.43 49,665,924 -7.86 安哥拉 3,851,333 -4.35 588.52 40,649,034 1.6 俄罗斯联邦 3,719,554 85.84 579.43 33,106,943 35.97 阿曼 3,213,267 10.39 641.43 29,743,576 16.78 伊朗 2,568,080 19.11 566.64 27,462,540 28.26 伊拉克 2,456,043 1.07 532.98 28,578,213 21.54 科威特 1,726,584 52.74 541.92 10,618,772 13.65 委内瑞拉 1,547,666 27.72 474.26 13,786,231 -11.35 巴西 1,048,977 5.12 545.72 7,019,138 33.32 刚果（布） 808,568 18.17 590.65 7,050,981 -0.37 哥伦比亚 775,514 26.68 605.27 10,091,321 156.08 阿拉伯联合酋长国 737,365 -12.03 635.28 11,652,132 13.39 赤道几内亚 547,193 104.26 549.09 3,249,057 33.94 南苏丹 440,496 -37.58 517.2 6,443,655 84.58 哈萨克斯坦 370,672 -64.49 557.7 5,686,422 -52.54 也门共和国 353,972 197.44 599.35 2,499,508 1.92 埃及 267,454 - 612.55 946,020 -24.28 加蓬 259,262 - 521.82 1,554,808 225.05 尼日利亚 258,690 91.91 433.24 1,996,445 89.7 厄瓜多尔 135,062 -17.21 568.79 746,635 5.28 苏丹 131,780 -4.01 484.14 1,773,902 -25.33 加纳 129,943 8.4 611.82 879,553 135.53 喀麦隆 126,788 - 632.4 519,737 - 蒙古 120,262 58.7 475.23 1,030,843 68.13 越南 94,197 133.39 623.36 1,482,481 129.1 加拿大 83,900 0.94 486.87 201,616 -50.13 澳大利亚 78,606 -8.74 464.02 2,727,150 -9.85 墨西哥 - - - 682,302 -37.78 阿根廷 - -100 - 322,332 -61.73 阿鲁巴岛 - - - 277,716 - 巴布亚新几内亚 - - - 77,279 - 玻利维亚 - - - 237,440 - 卡塔尔 - - - 360,995 176.1 阿尔及利亚 - -100 - 898,397 -51.05 乍得 - - - 143,130 2.54 印度尼西亚 - -100 - 375,457 -45.14 马来西亚 - - - 217,328 -63.96 巴基斯坦 - - - 16,031 - 英国 - -100 - 1,219,394 508.56 挪威 - - - 145,999 - 阿塞拜疆 - -100 - 222,003 16.66 汶莱 - - - 81,933 3.69 利比亚 - - - 965,547 -59.69 刚果（金） - - - 968,183 -12.41 出口 原油 239,738 159.96 862.8 600,193 -62.89 目的地: 伊朗 239,738 - 862.8 320,667 - 美国 - - - 5 -100 韩国 - - - 93,573 - 日本 - - - 185,948 -71.23 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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