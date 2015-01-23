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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:30 BJT

表格: 中国12月原油进出口分项数据

路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      30,372,700        13.38        568.38      308,374,104         9.45
 原产地:
    沙特阿拉伯              4,521,471         8.61        554.43       49,665,924        -7.86
   安哥拉                  3,851,333        -4.35        588.52       40,649,034          1.6
   俄罗斯联邦              3,719,554        85.84        579.43       33,106,943        35.97
   阿曼                    3,213,267        10.39        641.43       29,743,576        16.78
   伊朗                    2,568,080        19.11        566.64       27,462,540        28.26
   伊拉克                  2,456,043         1.07        532.98       28,578,213        21.54
   科威特                  1,726,584        52.74        541.92       10,618,772        13.65
   委内瑞拉                1,547,666        27.72        474.26       13,786,231       -11.35
   巴西                    1,048,977         5.12        545.72        7,019,138        33.32
   刚果（布）                808,568        18.17        590.65        7,050,981        -0.37
   哥伦比亚                  775,514        26.68        605.27       10,091,321       156.08
   阿拉伯联合酋长国          737,365       -12.03        635.28       11,652,132        13.39
   赤道几内亚                547,193       104.26        549.09        3,249,057        33.94
   南苏丹                    440,496       -37.58         517.2        6,443,655        84.58
   哈萨克斯坦                370,672       -64.49         557.7        5,686,422       -52.54
   也门共和国                353,972       197.44        599.35        2,499,508         1.92
   埃及                      267,454            -        612.55          946,020       -24.28
   加蓬                      259,262            -        521.82        1,554,808       225.05
   尼日利亚                  258,690        91.91        433.24        1,996,445         89.7
   厄瓜多尔                  135,062       -17.21        568.79          746,635         5.28
   苏丹                      131,780        -4.01        484.14        1,773,902       -25.33
   加纳                      129,943          8.4        611.82          879,553       135.53
   喀麦隆                    126,788            -         632.4          519,737            -
   蒙古                      120,262         58.7        475.23        1,030,843        68.13
   越南                       94,197       133.39        623.36        1,482,481        129.1
   加拿大                     83,900         0.94        486.87          201,616       -50.13
   澳大利亚                   78,606        -8.74        464.02        2,727,150        -9.85
   墨西哥                          -            -             -          682,302       -37.78
   阿根廷                          -         -100             -          322,332       -61.73
   阿鲁巴岛                        -            -             -          277,716            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           77,279            -
   玻利维亚                        -            -             -          237,440            -
   卡塔尔                          -            -             -          360,995        176.1
   阿尔及利亚                      -         -100             -          898,397       -51.05
   乍得                            -            -             -          143,130         2.54
   印度尼西亚                      -         -100             -          375,457       -45.14
   马来西亚                        -            -             -          217,328       -63.96
   巴基斯坦                        -            -             -           16,031            -
   英国                            -         -100             -        1,219,394       508.56
   挪威                            -            -             -          145,999            -
   阿塞拜疆                        -         -100             -          222,003        16.66
   汶莱                            -            -             -           81,933         3.69
   利比亚                          -            -             -          965,547       -59.69
   刚果（金）                      -            -             -          968,183       -12.41

  
  出口 
 原油                         239,738       159.96         862.8          600,193       -62.89
 目的地:     
    伊朗                      239,738            -         862.8          320,667            -
   美国                            -            -             -                5         -100
   韩国                            -            -             -           93,573            -
   日本                            -            -             -          185,948       -71.23


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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