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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:35 BJT

表格: 中国12月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    86,851,301        18.45         75.61      932,694,341        13.87
   原产地
   澳大利亚               52,361,560        40.23            75      548,355,715        31.56
   巴西                   16,910,437         3.98         79.02      170,960,635        10.26
   南非                    4,201,163         51.9         81.01       43,608,257         1.37
   塞拉利昂                2,158,186        138.1         63.23       19,039,938         58.9
   乌克兰                  2,064,424       144.94         95.44       18,540,455        18.64
   伊朗                    2,007,572        17.45         62.11       21,736,826        -3.06
   秘鲁                    1,094,793        -9.39         64.45       10,319,853        -3.81
   智利                      906,825        45.16         82.76       11,071,675        15.14
   毛里塔尼亚                896,510         52.4         65.88       10,047,255         9.88
   加拿大                    835,328       -43.36         95.78       11,007,410       -23.16
   蒙古                      688,952        31.44         57.47        6,911,274        -6.44
   俄罗斯联邦                635,170        -8.01         76.49        6,190,988        -42.1
   缅甸                      277,499        24.85         35.34        2,971,163        17.67
   马来西亚                  274,365          -71         49.06        9,471,581       -18.01
   委内瑞拉                  265,042       125.48          87.7        1,992,374        -47.4
   印度尼西亚                197,738       -91.04         34.28        4,516,165       -74.19
   朝鲜                      174,593       -45.95         54.47        2,827,023         -7.5
   新西兰                    158,632       292.72         69.67        2,019,332        22.02
   哈萨克斯坦                152,310       -79.27         90.89        4,154,151        -42.4
   芬兰                      135,869         9.98         86.46        1,263,601        11.29
   印度                       95,253       -92.47         75.27        7,843,176       -32.63
   利比里亚                   81,101            -         64.97        2,702,929       151.35
   土耳其                     60,028       -42.84          77.8          874,043        18.18
   韩国                       37,788        57.83         76.42          150,706       -54.29
   老挝                       30,675       -46.18         76.37          717,033        62.46
   洪都拉斯                   28,268       -82.48          49.5        1,323,714       -22.78
   莫桑比克                   28,232            -         98.15           28,233 3,136,906.22
   菲律宾                     18,545       -72.74         70.81          441,730       -70.13
   越南                       18,535       -96.29         59.23        1,518,044       -66.28
   阿拉伯联合酋长国           16,211       -89.21         79.04          585,365       -40.36
   阿根廷                     14,664            -         57.45          221,023       -34.77
   埃及                        9,038       -54.38         75.35          263,576        112.6
   马里                        7,329       -68.63          70.4          124,539        10.83
   日本                        4,475       -41.16         35.11           85,572        69.17
   巴基斯坦                    4,166       172.97         41.92           74,836       545.91
   厄瓜多尔                       22            -          72.5               22       -99.33
   马达加斯加                      1            -         1,499                1            -
   瑞典                            0         -100             0          282,527       -81.61
   玻利维亚                        -         -100             -            1,484        20.01
   墨西哥                          -         -100             -        3,395,032       -61.43
   巴林                            -            -             -          217,583       -64.59
   美国                            -         -100             -        2,644,830       -34.74
   阿曼                            -            -             -          147,648       -46.91
   卡塔尔                          -            -             -           48,350       -65.77
   泰国                            -         -100             -          197,667       -38.66
   沙特阿拉伯                      -         -100             -           27,649       -82.59
   塞尔维亚                        -         -100             -          257,499       -83.05
   苏丹                            -         -100             -          111,605        18.46
   乌干达                          -            -             -               58       -91.34
   津巴布韦                        -            -             -                1            -
   利比亚                          -            -             -           32,843            -
   几内亚                          -            -             -          246,191        27.74
   索马里                          -            -             -                1            -
   斯威士兰                        -         -100             -          557,255       -48.23
   刚果（布）                      -            -             -                1            -
   罗马尼亚                        -         -100             -          323,022       -33.79
   阿塞拜疆                        -            -             -          100,059       -26.92
   德国                            -            -             -                2       526.18
   西班牙                          -            -             -           92,034        -60.8
   阿尔巴利亚                      -            -             -           50,786       -75.45

钢材                       1,210,000          0.5          1.21       14,430,000          2.5
钢坯                          20,000        -41.5          1.21          290,000        -46.9
不锈钢                         3,155        75.87      3,492.23           26,005       -13.42

 出口:
铁矿砂                        51,051    15,048.78        125.05          131,848       121.67
   目的地
   伊朗                       50,971            -           125          126,926            -
   印度尼西亚                     48            -           205               48            -
   韩国                           20            -            75              260       -99.51
   巴西                           12            -         97.58               12            -
   日本                            0            -             0                2        -9.71
   澳大利亚                        -         -100             -               27       -39.63
   刚果（布）                      -            -             -              851            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -                4            -
   厄立特里亚                      -            -             -                1        42.86
   越南                            -            -             -                5            -
   香港                            -            -             -              240            -
   缅甸                            -            -             -            2,064            -
   印度                            -         -100             -            1,100       -79.95
   蒙古                            -            -             -              301         4.18
   以色列                          -            -             -                8     8,063.27

钢材                      10,170,000         89.6          0.68       93,780,000         50.5
钢坯                               0        -91.9             0           10,000         74.5
不锈钢                            44        39.46      6,783.34              308        11.77

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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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