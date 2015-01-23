表格: 中国12月铁矿石、钢材进出口分项数据

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 86,851,301 18.45 75.61 932,694,341 13.87 原产地 澳大利亚 52,361,560 40.23 75 548,355,715 31.56 巴西 16,910,437 3.98 79.02 170,960,635 10.26 南非 4,201,163 51.9 81.01 43,608,257 1.37 塞拉利昂 2,158,186 138.1 63.23 19,039,938 58.9 乌克兰 2,064,424 144.94 95.44 18,540,455 18.64 伊朗 2,007,572 17.45 62.11 21,736,826 -3.06 秘鲁 1,094,793 -9.39 64.45 10,319,853 -3.81 智利 906,825 45.16 82.76 11,071,675 15.14 毛里塔尼亚 896,510 52.4 65.88 10,047,255 9.88 加拿大 835,328 -43.36 95.78 11,007,410 -23.16 蒙古 688,952 31.44 57.47 6,911,274 -6.44 俄罗斯联邦 635,170 -8.01 76.49 6,190,988 -42.1 缅甸 277,499 24.85 35.34 2,971,163 17.67 马来西亚 274,365 -71 49.06 9,471,581 -18.01 委内瑞拉 265,042 125.48 87.7 1,992,374 -47.4 印度尼西亚 197,738 -91.04 34.28 4,516,165 -74.19 朝鲜 174,593 -45.95 54.47 2,827,023 -7.5 新西兰 158,632 292.72 69.67 2,019,332 22.02 哈萨克斯坦 152,310 -79.27 90.89 4,154,151 -42.4 芬兰 135,869 9.98 86.46 1,263,601 11.29 印度 95,253 -92.47 75.27 7,843,176 -32.63 利比里亚 81,101 - 64.97 2,702,929 151.35 土耳其 60,028 -42.84 77.8 874,043 18.18 韩国 37,788 57.83 76.42 150,706 -54.29 老挝 30,675 -46.18 76.37 717,033 62.46 洪都拉斯 28,268 -82.48 49.5 1,323,714 -22.78 莫桑比克 28,232 - 98.15 28,233 3,136,906.22 菲律宾 18,545 -72.74 70.81 441,730 -70.13 越南 18,535 -96.29 59.23 1,518,044 -66.28 阿拉伯联合酋长国 16,211 -89.21 79.04 585,365 -40.36 阿根廷 14,664 - 57.45 221,023 -34.77 埃及 9,038 -54.38 75.35 263,576 112.6 马里 7,329 -68.63 70.4 124,539 10.83 日本 4,475 -41.16 35.11 85,572 69.17 巴基斯坦 4,166 172.97 41.92 74,836 545.91 厄瓜多尔 22 - 72.5 22 -99.33 马达加斯加 1 - 1,499 1 - 瑞典 0 -100 0 282,527 -81.61 玻利维亚 - -100 - 1,484 20.01 墨西哥 - -100 - 3,395,032 -61.43 巴林 - - - 217,583 -64.59 美国 - -100 - 2,644,830 -34.74 阿曼 - - - 147,648 -46.91 卡塔尔 - - - 48,350 -65.77 泰国 - -100 - 197,667 -38.66 沙特阿拉伯 - -100 - 27,649 -82.59 塞尔维亚 - -100 - 257,499 -83.05 苏丹 - -100 - 111,605 18.46 乌干达 - - - 58 -91.34 津巴布韦 - - - 1 - 利比亚 - - - 32,843 - 几内亚 - - - 246,191 27.74 索马里 - - - 1 - 斯威士兰 - -100 - 557,255 -48.23 刚果（布） - - - 1 - 罗马尼亚 - -100 - 323,022 -33.79 阿塞拜疆 - - - 100,059 -26.92 德国 - - - 2 526.18 西班牙 - - - 92,034 -60.8 阿尔巴利亚 - - - 50,786 -75.45 钢材 1,210,000 0.5 1.21 14,430,000 2.5 钢坯 20,000 -41.5 1.21 290,000 -46.9 不锈钢 3,155 75.87 3,492.23 26,005 -13.42 出口: 铁矿砂 51,051 15,048.78 125.05 131,848 121.67 目的地 伊朗 50,971 - 125 126,926 - 印度尼西亚 48 - 205 48 - 韩国 20 - 75 260 -99.51 巴西 12 - 97.58 12 - 日本 0 - 0 2 -9.71 澳大利亚 - -100 - 27 -39.63 刚果（布） - - - 851 - 俄罗斯联邦 - - - 4 - 厄立特里亚 - - - 1 42.86 越南 - - - 5 - 香港 - - - 240 - 缅甸 - - - 2,064 - 印度 - -100 - 1,100 -79.95 蒙古 - - - 301 4.18 以色列 - - - 8 8,063.27 钢材 10,170,000 89.6 0.68 93,780,000 50.5 钢坯 0 -91.9 0 10,000 74.5 不锈钢 44 39.46 6,783.34 308 11.77 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A