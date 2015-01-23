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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:30 BJT

表格: 中国12月成品油进出口数据

路透北京1月23日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                12月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,200,000         -5.5        610.11       30,000,000        -24.2
 汽油                             124        96.56       2,978.5           33,815     8,111.49
 石脑油                       517,416       176.99        646.38        3,697,203         4.39
 航空煤油                     356,003       -27.39        814.15        3,914,381       -26.55
 其他煤油                         527       -99.89      1,730.71          226,808       -83.33
 柴油                         133,603            -        725.76          473,868            -
 5-7号燃料油                1,895,901        54.55        470.39       17,686,602       -21.64
 其他燃料油                     1,419       -85.07        634.56          135,854       -84.92
 液化石油气(LPG)              675,844        38.28           627        6,949,363        66.99
 石油焦                       322,251       -54.56        108.59        5,349,702       -42.78
 润滑油                       267,906         1.58      1,150.37        3,290,119        18.19
 沥青                         277,689        16.55        524.12        4,110,201        23.62

 出口
 成品油                     2,820,000          6.8        781.63       29,670,000          4.1
 汽油                         436,909        34.03        916.21        4,983,808         6.32
 石脑油                             -            -             -          132,069       -62.71
 航空煤油                   1,119,391        29.03        889.78       10,510,571        14.56
 其他煤油                          39       158.41      1,467.33           28,139       18,115
 柴油                         270,042            -        907.06        3,994,732            -
 5-7号燃料油                  968,881       -12.75        532.29        9,322,187       -12.09
 其他燃料油                     7,733       -54.75        955.49           76,180       -89.75
 液化石油气(LPG)              127,096        -23.2        678.41        1,430,247        13.83
 石油焦                       203,553         8.27        259.68        2,442,485         5.26
 润滑油                        20,274        39.12      1,931.47          154,966         -1.3
 沥青                           8,529       162.13        765.13          203,229        20.44

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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