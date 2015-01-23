表格: 中国12月成品油进出口数据

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,200,000 -5.5 610.11 30,000,000 -24.2 汽油 124 96.56 2,978.5 33,815 8,111.49 石脑油 517,416 176.99 646.38 3,697,203 4.39 航空煤油 356,003 -27.39 814.15 3,914,381 -26.55 其他煤油 527 -99.89 1,730.71 226,808 -83.33 柴油 133,603 - 725.76 473,868 - 5-7号燃料油 1,895,901 54.55 470.39 17,686,602 -21.64 其他燃料油 1,419 -85.07 634.56 135,854 -84.92 液化石油气(LPG) 675,844 38.28 627 6,949,363 66.99 石油焦 322,251 -54.56 108.59 5,349,702 -42.78 润滑油 267,906 1.58 1,150.37 3,290,119 18.19 沥青 277,689 16.55 524.12 4,110,201 23.62 出口 成品油 2,820,000 6.8 781.63 29,670,000 4.1 汽油 436,909 34.03 916.21 4,983,808 6.32 石脑油 - - - 132,069 -62.71 航空煤油 1,119,391 29.03 889.78 10,510,571 14.56 其他煤油 39 158.41 1,467.33 28,139 18,115 柴油 270,042 - 907.06 3,994,732 - 5-7号燃料油 968,881 -12.75 532.29 9,322,187 -12.09 其他燃料油 7,733 -54.75 955.49 76,180 -89.75 液化石油气(LPG) 127,096 -23.2 678.41 1,430,247 13.83 石油焦 203,553 8.27 259.68 2,442,485 5.26 润滑油 20,274 39.12 1,931.47 154,966 -1.3 沥青 8,529 162.13 765.13 203,229 20.44 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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