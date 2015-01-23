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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:40 BJT

表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              73       314.26      2,424.19           26,717     9,623.83
   原产地
   俄罗斯联邦                     30            -      1,681.47               30            -
   日本                           19        33.31      3,263.58              184        29.97
   巴基斯坦                       18            -         1,366               59       228.24
   美国                            4        57.83         5,294           26,310    82,914.04
   荷兰                            1            -         3,986                8        -4.59
   韩国                            1            -           934                7       109.16
   西班牙                          0            -             0                6        49.41
   法国                            0        -9.09             0                1       -53.35
   英国                            0         11.9             0                1       -96.34
   德国                            0        -66.8             0               25        44.33
   加拿大                          -            -             -                1            -
   香港                            -            -             -                1            -
   乌克兰                          -            -             -               78            -
   意大利                          -            -             -                3            -
   中华人民共和国                  -         -100             -                2        -63.1


  出口:                                                               
乙醇                           2,723       -24.53        839.49           32,756       -28.95
   目的地
   朝鲜                        1,949        22.33        773.54           13,606       -34.95
   台湾                          331       -79.97        855.83            6,125       -23.69
   日本                          212         0.06      1,047.14            6,834        33.97
   印度                          108        93.69      1,468.31            1,088        10.57
   澳门                           65       -17.13        813.95              759        -0.91
   巴布亚新几内亚                 32            -         907.5              489       205.41
   香港                           21       165.36      1,170.67              105        17.94
   澳大利亚                        4            -       1,424.5                4       -79.42
   越南                            1       -67.74         2,220               11       -40.76
   马达加斯加                      -            -             -                7            -
   缅甸                            -            -             -                1        53.85
   美国                            -            -             -               57    45,381.75
   埃塞俄比亚                      -            -             -               29            -
   韩国                            -            -             -            1,276       -67.41
   菲律宾                          -            -             -            2,066       -43.39
   喀麦隆                          -            -             -               18            -
   泰国                            -            -             -              280            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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