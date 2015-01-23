表格: 中国12月乙醇进出口分项数据一览

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 73 314.26 2,424.19 26,717 9,623.83 原产地 俄罗斯联邦 30 - 1,681.47 30 - 日本 19 33.31 3,263.58 184 29.97 巴基斯坦 18 - 1,366 59 228.24 美国 4 57.83 5,294 26,310 82,914.04 荷兰 1 - 3,986 8 -4.59 韩国 1 - 934 7 109.16 西班牙 0 - 0 6 49.41 法国 0 -9.09 0 1 -53.35 英国 0 11.9 0 1 -96.34 德国 0 -66.8 0 25 44.33 加拿大 - - - 1 - 香港 - - - 1 - 乌克兰 - - - 78 - 意大利 - - - 3 - 中华人民共和国 - -100 - 2 -63.1 出口: 乙醇 2,723 -24.53 839.49 32,756 -28.95 目的地 朝鲜 1,949 22.33 773.54 13,606 -34.95 台湾 331 -79.97 855.83 6,125 -23.69 日本 212 0.06 1,047.14 6,834 33.97 印度 108 93.69 1,468.31 1,088 10.57 澳门 65 -17.13 813.95 759 -0.91 巴布亚新几内亚 32 - 907.5 489 205.41 香港 21 165.36 1,170.67 105 17.94 澳大利亚 4 - 1,424.5 4 -79.42 越南 1 -67.74 2,220 11 -40.76 马达加斯加 - - - 7 - 缅甸 - - - 1 53.85 美国 - - - 57 45,381.75 埃塞俄比亚 - - - 29 - 韩国 - - - 1,276 -67.41 菲律宾 - - - 2,066 -43.39 喀麦隆 - - - 18 - 泰国 - - - 280 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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