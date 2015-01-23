澳新汇市：两国货币受ECB政策影响持于数年低位，本周恐大幅收跌

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
欧洲央行公布将在2016年9月之前每月购买600亿欧元资产之后，澳元和新西兰元告跌。这一资产购买规模超过市场此前预期，并提振了美元。
市场目前关注中国情况。随着经济降温，外界预计中国将采取更多刺激举措。一项有关中国1月制造业情况的民间调查将于0145 GMT公布。
澳元已经承压，之前加拿大央行意外降息，点燃了澳洲央行将很快跟进的预期。
新西兰元处于守势，本周下跌近4%，因通胀数据疲软，而央行也可能会在下周的利率评估中取消任何紧缩倾向的暗示。
支撑位见0.7460，在0.7580存在阻力。
欧元兑新西兰元 跌至1.5113新西兰元，距离上周所及历史低点1.4778不远。(完) (编译 许娜/王颖；审校 郑茵/张涛)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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