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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:31 BJT

澳新汇市：两国货币受ECB政策影响持于数年低位，本周恐大幅收跌

欧洲央行公布将在2016年9月之前每月购买600亿欧元资产之后，澳元和新西兰元告跌。这一资产购买规模超过市场此前预期，并提振了美元。

市场目前关注中国情况。随着经济降温，外界预计中国将采取更多刺激举措。一项有关中国1月制造业情况的民间调查将于0145 GMT公布。

澳元已经承压，之前加拿大央行意外降息，点燃了澳洲央行将很快跟进的预期。

新西兰元处于守势，本周下跌近4%，因通胀数据疲软，而央行也可能会在下周的利率评估中取消任何紧缩倾向的暗示。

支撑位见0.7460，在0.7580存在阻力。

欧元兑新西兰元 跌至1.5113新西兰元，距离上周所及历史低点1.4778不远。(完) (编译 许娜/王颖；审校 郑茵/张涛)
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