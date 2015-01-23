中国央行：稳健货币政策更加注重松紧适度，完善货币政策框架

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8962元附近
路透上海5月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8962元附近，较上日升值约89点。
路透北京1月23日 - 中国人民银行周五称，2015年继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。2015年中国将大力推进金融改革开放，防范化解各类风险。
中国央行在国新办吹风会提供的新闻稿指出，从中长期看，要健全支持实体经济可持续发展的金融市场和机构体系，完善更加稳健、平衡、有效的宏观调控体系和货币政策框架；建立健全高效、前瞻、专业化和市场友好的监管体制。（完） (发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)
路透上海5月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8962元附近，较上日升值约89点。
* 人民币续微收升，中间价暂时脱离七周低点 * 风险逆转指标小幅回升 * 客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性 * 料短期汇价仍以窄幅横盘为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易 员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元 多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。 他们并指出，美联储6月加息预期小幅施压人民币，显示人民币贬值预期的风险逆转指标小幅回升；但各 方也比较理解监管的维稳意图，不会刻意测试监管底线，除非美元明显转强，预计人民币汇价不太可能跌破前 期6.92元附近波动区间底部。 “进入二季度实需购汇还是蛮多的，大行干预还是有一点，不过不明显，央行还是更倾向用中间价、流动 性等手段控制市场；贬值预期也是在的，只不过节奏慢一点。”一中资行交易员称，“现在市场的预期已经有 分化了，估计今年合适的汇率在6.95附近。” 亦有中资行交易员表示，在6.9050附
路透上海5月11日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。