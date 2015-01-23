《香港报摘》--其他报摘重要消息1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
** 明报**
--政府提出的核心基金尚未推出，两大强积金业界龙头汇丰 及宏利 率先下调基金收费，前者的环球股票基金减幅最多37%，后者则推出家庭优惠计划，变相减价。
--中国电商持续冲击实体店生意，内地鞋履零售商达芙妮 称，第四季度同店销售按年跌7.5%，并预料全年纯利将低于去年。
**东方日报**
--中信证券 旗下中信里昂计划裁员约25人，相当于其全球员工总数2%左右，主要受影响部门为股票、前台以及后勤支援。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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