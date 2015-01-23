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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:33 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息1月23日

** 明报**

--政府提出的核心基金尚未推出，两大强积金业界龙头汇丰 及宏利 率先下调基金收费，前者的环球股票基金减幅最多37%，后者则推出家庭优惠计划，变相减价。

--中国电商持续冲击实体店生意，内地鞋履零售商达芙妮 称，第四季度同店销售按年跌7.5%，并预料全年纯利将低于去年。

**东方日报**

--中信证券 旗下中信里昂计划裁员约25人，相当于其全球员工总数2%左右，主要受影响部门为股票、前台以及后勤支援。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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